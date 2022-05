Przykładów wiele – choćby zakup czterech śmigłowców S-70i Black hawk dla sił specjalnych i czterech przeznaczonych do działań na morzu AW101 zamiast planowanego wcześniej zakupu 50 śmigłowców różnego przeznaczenia. Trzeba też przytoczyć umowę na zakup zaledwie dwóch baterii systemu przeciwrakietowego Patriot, gdy wiadomo było, że potrzebujemy co najmniej ośmiu. Nie wolno zapomnieć o zakupie jednego dywizjonu artylerii dalekiego zasięgu Himars, choć w pierwszej fazie powinniśmy byli kupić trzy, a docelowo – co najmniej dziewięć dywizjonów tego uzbrojenia, które z odpowiednimi pociskami może razić przeciwnika nawet w odległości 300 km. Do tego można dorzucić programy, o których od lat wiadomo, że powinny być zrealizowane, ale jakoś się nie dało. O trwających pracach nad studium wykonalności dotyczącego pozyskania i budowy satelitów obserwacyjnych, których dwie sztuki miały trafić do MON do 2020 r., pisaliśmy w DGP pod koniec 2014 r. Jeszcze pod koniec 2021 r. nikt się tym w resorcie specjalnie nie przejmował.