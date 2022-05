Reklama

"Uber, najbardziej znana aplikacja do zamawiania przejazdów, łączy siły z największym portem lotniczym w Polsce - Lotniskiem Chopina. Już na przełomie czerwca i lipca pasażerowie będą mogli zamawiać przejazdy z hali przylotów stołecznego portu" - poinformował w informacji prasowej port.

Jak dodano, Lotnisko Chopina wybrało Ubera w procedurze wyboru rekomendowanych partnerów taxi. Port podał, że ważnym elementem oceny oferty były również kwestie związane z bezpieczeństwem, standard obsługi pasażerów i dostępnością kierowców.

"Mając na uwadze potrzeby i wygodę pasażerów naszego lotniska zdecydowaliśmy, by wspólnie z Uberem udostępnić nową usługę z wykorzystaniem jednej z najpopularniejszych na świecie aplikacji. Dzięki współpracy poszerzamy ofertę z korzyścią dla podróżnych" - powiedziała, cytowana w informacji prasowej, rzeczniczka prasowa Lotniska Chopina Anna Dermont. Dodała, że Uber, to kolejny – po taksówkach, autobusach i pociągu – środek transportu, z którego będą mogli korzystać pasażerowie stołecznego portu.

Jak przekazało lotnisko, Uber wprowadzi specjalny produkt, dostępny w aplikacji dla osób przylatujących na Lotnisko Chopina. "Pasażerowie, już po opuszczeniu samolotu, będą mogli zamówić przejazd autem o podwyższonym standardzie, które podjedzie bezpośrednio na dolny poziom, czyli przyloty. By skrócić czas oczekiwania na kierowcę i zapewnić optymalną dostępność usługi Uber zastosuje technologię opartą na algorytmach predykcyjnych" - przekazano. Zgodnie z nią, technologia dopasuje liczbę dostępnych aut do aktualnego zapotrzebowania wyznaczonego liczbą lądujących w danym momencie pasażerów.

Dyrektor zarządzający Uber Poland Michał Konowrocki podkreślił, że usługi Uber są dostępne na ponad 250 lotniskach.

Lotnisko zapewniło, że przejazdy oferowane za pośrednictwem Uber będą realizowane przez licencjonowanych partnerów taxi, którzy – by dołączyć do platformy - muszą spełnić szereg wymagań. Uber oferuje pasażerom także dodatkowe funkcje zapewniające bezpieczeństwo przejazdu, jak m.in. znajomość takich danych, jak imię i zdjęcie kierowcy, model samochodu oraz numer rejestracyjny, jeszcze przed przyjazdem pojazdu; monitoring każdego przejazdu jest przez system GPS; czy udostępnienie trasy swojego przejazdu pięciu osobom.

W ubiegłym tygodniu lotnisko poinformowało, że korporacja ELE Taxi podjęła czasową współpracę z Korpo Taxi. Port informował, że Firma ELE Taxi jest jedynym rekomendowanym operatorem usług taksówkarskich w stołecznym porcie.

Lotnisko Chopina to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo–Wschodniej. Portem zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL). W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku na lotnisku odprawiono ponad 2 mln 968 tys. pasażerów, to o 28 proc. więcej niż w 2021 r. W ub.r. port obsłużył prawie 7,5 mln pasażerów, czyli o 36 proc. więcej wobec 2020 r.; w 2020 r. było to 5 mln 482 tys. pasażerów i był to spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.

Uber łączy użytkowników aplikacji z kierowcami korzystającymi z platformy; działa ona w ponad 10 000 miast w 71 państwach na całym świecie. W Polsce Uber jest dostępny w 16 miastach m.in. Warszawie, Krakowie, Wrocławiu.