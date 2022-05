Największą popularnością wśród firm zgłaszających się do udziału w konkursie cieszyła się kategoria „Innowacja w obszarze ESG”, w której spłynęły 34 zgłoszenia. 32 proc. z nich to spółki publiczne, 68 proc. zaś – niepubliczne. W ujęciu branżowym najwięcej zgłoszeń przypadło na spółki z branży technologicznej oraz finansowej. Wśród projektów przodowały te związane z ochroną środowiska, w szczególności z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla oraz zużycia plastiku. Firmy nagrodzone za innowacje w obszarze ESG to Grupa Kapitałowa PKP Energetyka (Nagroda Diamentowa), Contec SA (Nagroda Złota), Żabka Polska sp. z o.o. (Nagroda Srebrna) oraz Vertigo Farms (Wyróżnienie).