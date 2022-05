Mimo wszystko poprawiający się stan kolei sprawia, że można mówić o renesansie tego środka transportu . Od dekady niemal każdego roku odnotowywany jest wzrost liczby podróżnych korzystających z pociągów. W 2019 r. polska kolej obsłużyła o ok. 28 proc. więcej pasażerów niż w 2010. Trend wzrostowy zahamowała dopiero pandemia COVID-19. Do powrotu do pociągów zachęca coraz nowszy i bardziej wygodny tabor. W ostatnim czasie jest presja zwłaszcza na rozwijanie kolei w dużych aglomeracjach miejskich. Dla pasażerów staje się ona alternatywą dla podróży do pracy samochodem w korku. Przywracane są też wcześniej likwidowane linie do miejscowości, które bez pociągów były komunikacyjnie mocno upośledzone. Zarówno politycy, jak i mieszkańcy w większości nie negują konieczności inwestowania w sprawną kolej.