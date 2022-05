Reklama

W spotkaniu udział biorą m.in. szef PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, a także pozostali wiceprezesi ugrupowania.

"Będziemy rozmawiać o sprawach wewnętrznych partii, o stojących przed nami wyzwaniach. Ponadto - co nie jest już tajemnicą - o nowej strukturze organizacyjnej - terenowej i regionalnej, tak aby była jeszcze bardziej przygotowana na to co przed nami" - mówił wcześniej PAP wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział TVP Info przed spotkanie Komitetu Politycznego, że ma on przyjąć ważne decyzje dla formacji. Jak poinformował, chodzi o zmianę struktury organizacji partii, czyli podział na 100 okręgów, a nie jak dotąd 40.

Jak dodał, zapadną też decyzje, że osoby funkcyjne, a więc ministrowie, wiceministrowie, marszałkowie, wicemarszałkowie nie będą mogli pełnić funkcji partyjnych.

"To jest duży ruch wewnątrz partii i myślę, że przyniesie pewne ożywienie, a także pewną mobilizację w naszych szeregach, która jest niezbędna przed wyborami" - ocenił szef klubu PiS. Dopytywany, kiedy te zmiany mogą nastąpić i kiedy będą związane z tym decyzje personalne, Terlecki przyznał, że jest to kwestia 2-3 tygodni.

"Przewidujemy też konwencję. Przewidujemy rozjechanie się po kraju z naszym programem i z tym będą się zbiegać decyzje personalne dotyczące poszczególnych okręgów" - przekazał polityk. Podczas piątkowego posiedzenia najważniejsi politycy PiS mają też dyskutować o aktywnościach partii w najbliższych miesiącach, w tym objeździe po kraju.

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, w niedawnej rozmowie w Programie Trzecim Polskiego Radia poinformował, że ugrupowanie szykuje się albo do konwencji, albo drugiego posiedzenia kongresu partii. "To będzie początkowało duży objazd kraju i powrót do tego, co przyniosło PiS kolejne zwycięstwa wyborcze, czyli spotkań w powiatach, gminach, spotkania z Polakami" - powiedział.

Według wstępnych planów objazd miałby się rozpocząć w czerwcu. (PAP)

autor: Rafał Białkowski