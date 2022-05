Reklama

Jak podkreśla CBOS w maju wzrosło nieco poparcie dla rządu. Do jego zwolenników zalicza się obecnie co trzeci badany (34 proc., o 3 punkty procentowe więcej niż w kwietniu). Przeciwnych rządowi jest 36 proc. respondentów (o 2 punkty mniej w stosunku do poprzedniego pomiaru). Grupa obojętnych wobec rządu również zmniejszyła się: z 28 do 26 proc. Odpowiedź "trudno powiedzieć" na pytanie o stosunek do rządu wybrało 4 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc.).

Od kwietnia nieznacznie zmieniło się postrzeganie wyników działalności rządu. Negatywnie wyniki te ocenia 47 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do kwietnia), 41 proc. ocenia je - pozytywnie (wzrost o 1 pkt proc.), 12 proc. respondentów, o 2 punkty mniej niż w ubiegłym miesiącu, wybrało odpowiedź: "trudno powiedzieć".

Czy prowadzona przez rząd polityka daje nadzieję na poprawę sytuacji gospodarczej?

Jak podał CBOS w ciągu ostatniego miesiąca nie zmieniły się istotnie oceny polityki gospodarczej rządu. Przekonanie, że prowadzona przez rząd polityka daje nadzieję na poprawę sytuacji gospodarczej, wyraża 34 proc. badanych (bez zmian). Przeciwnego zdania jest 53 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem), 13 proc., o 1 punkt proc. mniej niż w kwietniu, wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Poprawa notowań premiera Mateusza Morawieckiego

Według sondażu w maju poprawiły się notowania premiera Mateusza Morawieckiego. Zadowolenie z faktu, że Morawiecki stoi na czele rządu, wyraża 40 proc. ankietowanych (o 2 punkty proc. więcej niż w kwietniu), a dezaprobatę - 45 proc. (o 3 punkty proc. mniej). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 15 proc. badanych, o 1 punkt proc. więcej niż przed miesiącem.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 2-12 maja na liczącej 1087 osób grupie - w tym 58,9 proc. metodą CAPI (wywiad bezpośredni z ankieterem), 28,7 proc. metodą CATI (wywiad telefoniczny), 12,4 proc. metodą CAWI (wypełnienie ankiety internetowej).

autorka: Wiktoria Nicałek