Sejm w czwartek uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Za głosowało 246 posłów, przeciw 40, a wstrzymało się od głosu 170 posłów.

PIT 12 proc.

Ustawa zakłada, że od 1 lipca 2022 r. stawka podatku PIT spadnie z 17 proc. na 12 proc., czyli o 5 pkt proc. Kwota wolna pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Jednocześnie wprowadzone zostanie odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla niektórych przedsiębiorców.

Według rządu na zmianach zyska ponad 13 mln podatników, a po reformie w kieszeniach Polaków zostanie dodatkowe 15 mld zł.

Podstawa opodatkowania pomniejszona o część składki zdrowotnej

Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców – 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku). Rozwiązanie dotyczy w sumie 1,4 mln podatników.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Ustawa likwiduje także ulgę dla klasy średniej, choć osoby, dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy między podatkiem należnym a podatkiem wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej.

Nowe regulacje mają rozwiązać problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie. Chodzi o osoby, które mają np. kilka umów o pracę albo łączą pracę z emeryturą. Po zmianach, od 1 stycznia 2023 r. będą one mogły upoważnić nawet trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3,6 tys. zł). W przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł.

Wraca wspólne rozliczenie z dzieckiem

Wprowadzone zostanie wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców, którzy skorzystają z półtorakrotności kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł. Samotni rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł. Wspólne rozliczenie zastąpi – wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. – ulgę w wysokości 1500 zł.

Wprowadzone zostaną też preferencje dla rodzin i dzieci. Zwiększy się kwota zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Kwota ta wzrośnie z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej). Renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców. Oznacza to, że dziecko będzie traktowane jako odrębny podatnik i obok rodzica korzystać z kwoty wolnej w wysokości 30 tys. zł.

Jakie poprawki wprowadzili posłowie?

Posłowie w trakcie głosowania poparli m.in. poprawki dotyczące m.in. zasad, na jakich ma nastąpić wyrównanie ubytku dochodów jednostek samorządów terytorialnych oraz organizacji pożytku publicznego, które korzystają z mechanizmu 1 proc. podatku.

W przypadku organizacji pożytku publicznego wyrównanie spadku wpływów z 1 proc. podatku ma nastąpić w dwóch częściach – w jednej części organizacje miałyby uzyskiwać wyrównanie proporcjonalnie do utraconych wpływów, ale w drugiej części o rozdziale środków decydowałby konkurs. Przyjęte poprawki sprawiają, że na każdy z tych sposobów przypadnie co najmniej 30 proc. środków, zarezerwowanych na wyrównanie dla organizacji pożytku publicznego. O przebiegu i celach konkursów będzie decydować Rada Pożytku Publicznego.

Z kolei przyjęte przez Sejm poprawki dotyczące uzupełnienia ubytków we wpływach samorządów z podatku PIT mają na celu eliminację podziału kwoty uzupełniającej, w rezultacie będzie ona wyłącznie uzależniona od liczby mieszkańców w danej gminie.

Sejm zaakceptował także poprawkę, która podnosi wartość umów, jakie muszą być wpisywane do rejestru umów prowadzonych przez partie polityczne, do 5 tys. zł netto (pierwotnie limit ustalony był na 1,5 tys. zł bez VAT).

Ustawa trafi do Senatu. Rząd chce, aby weszła ona w życie od 1 lipca. (PAP)

autor: Marek Siudaj