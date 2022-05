Zarówno zabójstwo Wojkowa, jak i zamach na Karłowa były wydarzeniami tragicznymi i znacznie większej wagi niż symboliczne upokorzenie Andriejewa. W wielkiej polityce nie zmieniły jednak nic. Po chwilowym wstrząsie i dyplomatycznych pohukiwaniach rzeczywistość wracała do normy. Pakt o nieagresji z ZSRR Polska podpisała w 1932 r. – pięć lat po śmierci Wojkowa (i tak zresztą nie ochronił on państwa przed atakiem ze Wschodu). Turcja na pewien czas poprawiła stosunki z Rosją, by po pewnym czasie powrócić do logiki sinusoidalnej w relacjach z Moskwą. Podobnie będzie i teraz. Nawet jeśli dojdzie do wyjazdu ambasadorów i obniżenia rangi stosunków Polska–Rosja.