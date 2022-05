Reklama

Delegacji przewodniczyć będzie szef Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, rumuński eurodeputowany Dragos Pislaru (Odnowić Eruopę). W jej skład wejdą też: Elżbieta Rafalska (EKR, PiS), Jarosław Duda (EPL, PO), Marc Angel (Socjaliści i Demokraci), Vilija Blinkeviciute (Socjaliści i Demokraci) oraz Simona Baldassarre (Tożsamość i Demokracja).

Jak powiedziała PAP Rafalska, w programie przewidziano rozmowy z polskimi ministrami pracy i polityki społecznej, rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg oraz funduszy rozwoju i polityki regionalnej Grzegorzem Pudą. Planowane jest także spotkanie z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, wizyta w centrum edukacji, urzędzie pracy oraz w firmie zatrudniającej uchodźców z Ukrainy.

„Będziemy rozmawiać o dostępie uchodźców z Ukrainy do mieszkań, edukacji, placówek opieki na dziećmi, placówek pomocy społecznej, ale też o rynku pracy. To okazja, aby Polska pokazała, jak w błyskawicznym tempie potrafiliśmy znaleźć rozwiązania awaryjne, kryzysowe, a potem również legislacyjne. Przedstawimy też plany na przyszłość w kwestii opieki, zatrudnienia, mieszkalnictwa” – powiedziała PAP Rafalska.

Jak dodała, warto zapoznać się z sytuacją w Polsce, będąc na miejscu, a nie tylko z dokumentami. „Nie mam wątpliwości, że ta wizyta będzie interesującym doświadczeniem dla europosłów z innych frakcji, którzy pracują w komisji zatrudnienia. Po przyjęciu niemal 3 mln uchodźców z Ukrainy przez Polskę widać było w tej komisji zmianę nastawienia wobec naszego kraju. Przekazywano nam wyrazy uznania, szacunku. To pokazuje, jak Polska potrafi sprawnie działać, jak potrafi być solidarna, jaki ciężar odpowiedzialności wzięła na siebie, przyjmując falę uchodźców, z którą UE nigdy nie miała do czynienia w swojej historii” – dodała europosłanka Rafalska.

Europoseł Jarosław Duda (EPL, PO) powiedział PAP, że to bardzo dobrze, że misja komisji PE, która na co dzień zajmuje się kwestiami społecznymi i rynkiem pracy, udaje się do Polski. „Będziemy rozmawiać o sytuacji uchodźców z Ukrainy w Polsce z przedstawicielami instytucji rządowych oraz samorządowych. To, na czym mi szczególnie zależy – i ostatecznie udało się to włączyć do programu – to spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Spotkamy się też z posłami i senatorami” – powiedział PAP.

Dodał, że ważne, iż członkami misji są europosłowie z różnych grup politycznych i państw członkowskich. „Warto, by zobaczyli na własne oczy, jak Polki i Polacy pomagają uchodźcom oraz jak sobie z tym radzą władze rządowe i samorządowe. W PE w Brukseli i Strasburgu spotykam się z wieloma pozytywnymi sygnałami co do zaangażowania Polaków w pomoc, ale też trzeba na to spojrzeć instytucjonalnie” – dodał europoseł Jarosław Duda.

Europosłowie podczas wizyty w Warszawie chcą uzyskać obraz sytuacji uchodźców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób niepełnosprawnych, dostępu do rynku pracy, mieszkań, edukacji, placówek opieki nad dziećmi i pomocy społecznej. Spotkają się także z ambasadorem Ukrainy w Polsce oraz wezmą udział w dyskusji z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się kryzysem.

Łukasz Osiński (PAP)