Reklama

Prezydent Andrzej Duda we wtorek, w dniu Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, odznaczył Orderem Orła Białego - najwyższym odznaczenie państwowym Rzeczpospolitej Polskiej - historyka Antoniego Lenkiewicza oraz pisarza Antoniego Libin-Liberę.

Reklama

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim prezydent podkreślił, że 3 maja w Polsce to od 1791 roku wyjątkowy dzień - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. "To rocznica ratowania Rzeczypospolitej, które zostało wtedy przeprowadzone wbrew wszystkim przeciwnościom przez ludzi, którzy byli niezłomnymi patriotami, którzy pozostali przy Rzeczypospolitej do końca - bo tych przede wszystkim mam w tej chwili na myśli - którzy nigdy się nie odwrócili, nie zmienili, zawsze byli tacy sami, zawsze z tym samym niezłomnym dążeniem ku Polsce i dla Polski" - mówił Duda.

Wskazał, że w obecnych czasach 3 maja to także dzień, w którym prezydent wręcza najwyższe odznaczenie państwowe - Order Orła Białego.

"Dzisiaj, na tej sali, w trakcie tej uroczystości, nastąpiło odznaczenie dwóch obywateli Rzeczypospolitej, dwóch Polaków, którzy z całą pewnością, kiedyś, kiedy będą spisywali testamenty swoje będą mogli napisać: +lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie, żem dla ojczyzny sterał moje lata młode+" - oświadczył Duda, cytując "Testament mój" Juliusza Słowackiego.

"A ja bym do tego dodał: i nie tylko młode" - powiedział prezydent.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska