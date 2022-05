Reklama

"Postulujemy zwiększenie uprawnień Rady Dialogu Społecznego. Nie może też być tak, że związkowcy broniący praw pracowniczych są wyrzucani bez większych problemów z pracy. Zwolnienie takich osób ma następować dopiero po prawomocnym wyroku sądu" - powiedział Radzikowski podczas obchodów Święta Pracy, występując przed warszawską siedzibą związku. Dodał, że propozycję zmian ustawowych w tym zakresie, na wniosek OPZZ, złożył w Sejmie klub Lewicy.

Radzikowski zapowiedział też złożenie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu petycji, która ma zawierać postulaty, wnioski i oczekiwania związkowców zrzeszonych w OPZZ.

"Jak chronić migrujących pracowników przed wyzyskiem, a polskich przed dumpingiem socjalnym - to tylko ułamek nierozwiązanych problemów i zagrożeń, dlatego wzywamy rząd do prowadzenia partnerskich rozmów ze stroną społeczną. Związkowcy chcą i potrafią rozmawiać" - powiedział szef OPZZ.

Jego zdaniem wciąż zbyt wiele osób pracuje na niepracowniczych formach zatrudnienia, co nie daje poczucia stabilizacji, prawa do płatnego urlopu czy norm ochronnych czasu pracy. "Negatywny wpływ na warunki pracy ma brak branżowych zbiorowych układów pracy. Zachęca to wielu przedsiębiorców do konkurowania warunkami pracy, a nie wydajnością czy organizacją pracy" - powiedział Radzikowski.

W niedzielę OPZZ wspólnie z Lewicą organizuje w Warszawie obchody Święta Pracy i pochód 1-majowy

Czarzasty: Nikt nie będzie wolny bez bezpieczeństwa socjalnego

"Nigdy nikt nie będzie bezpieczny i wolny bez bezpieczeństwa socjalnego" - mówił w niedzielę podczas obchodów Święta Pracy w Warszawie wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. "Dlatego macie obowiązek dbać o to, żebyście mogli kupować mieszkania, żebyście mogli normalnie funkcjonować, posyłać swoje dzieci do szkoły, żebyście mogli dbać o swoich rodziców - a to da wam praca. Dlatego odpowiadam wszystkim ludziom pracy: macie walczyć, a my mamy stać koło was i walczyć razem z wami" - apelował do ludzi pracy.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy zastrzegł, że nikt nie pytał ludzi pracy o to, czy "inflacja ma być taka czy inna, czy opłaty za kredyty mają być niższe czy wyższe ani o zyski banków". "W związku z tym wy się nie pytajcie, czy macie prawo walczyć o swoje prawa" - mówił. Dodał, że przy obecnej drożyźnie będzie wiele strajków.

Przypomniał, że w sierpniu 2021 r. Lewica złożyła wniosek o 12-proc. podwyżkę dla pracowników budżetówki. "Ponieważ teraz jest inflacja 12 proc., poprawiliśmy ten wniosek i uważamy, że budżetówka powinna mieć podwyżki na poziomie 20 proc." - zaznaczył.

Dodał, że we wrześniu powinna zostać wprowadzona druga waloryzacja emerytur na poziomie 12 proc. "Taki wniosek złożyliśmy jako Lewica w Sejmie" - poinformował Czarzasty. Jego zdaniem "inflacja zżera 13. emeryturę". (PAP)

Autorzy: Iwona Żurek, Grzegorz Bruszewski

Morawiecki: To nie jest święto komunistyczne

Godna, bezpieczna, dobrze nagradzana i uczciwa praca jest jednym z fundamentów zdrowego, demokratycznego społeczeństwa i stanowi filar stabilnej rodziny; ja i mój rząd zawsze robiliśmy i będziemy robić wszystko, by tak właśnie wyglądała praca w Polsce - oświadczył w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

"Święto Pracy, czyli Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, jest obchodzony od 1890 roku. Upamiętnia demonstrację robotników z Chicago, którzy domagali się czegoś, co dziś wydaje się normalnością i absolutną podstawą - ochrony przed zwolnieniami i 8-godzinnego dnia pracy" - zwrócił uwagę Morawiecki w niedzielnym wpisie na Facebooku.

Choć święto to - dodał - ogłosiła II Międzynarodówka, międzynarodowe stowarzyszenie partii socjalistycznych, wcale nie jest świętem komunistycznym. "Komuniści, jak to mieli w zwyczaju, święto to przywłaszczyli i zniekształcili, by legitymizować nim swoją władzę jako +obrońców+ ludu pracującego. Polskę w II Międzynarodówce reprezentowali chociażby Józef Piłsudski i późniejszy prezydent Ignacy Mościcki, a w czasie zaborów Święto Pracy, miało także niepodległościowy charakter" - napisał szef rządu.

Premier wskazał, że w czasach PRL opozycjoniści antykomunistyczni bojkotowali 1 maja, jako święto reżimowe, a za brak uczestnictwa w pochodach pierwszomajowych pracowników państwowych zakładów spotykały szykany.

"Największe niezależne pochody odbywały się zaś w stanie wojennym w 1982 i 1983 r. we Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Były antykomunistycznymi kontrmanifestacjami z udziałem członków +Solidarności Walczącej+ mojego ś.p. Ojca. - Kornela Morawieckiego. Represji związanych z obchodami 1 maja zaprzestano dopiero po obradach Okrągłego Stołu i upadku komuny" - napisał Morawiecki. Zaznaczył, że dziś 1 maja jest dla większości Polaków jednym ze świąt stanowiących początek tradycyjnego, długiego weekendu. "Odpoczywając i świętując pamiętajmy o historii tego dnia oraz o tym, że godna, bezpieczna, dobrze nagradzana i uczciwa praca jest jednym z fundamentów zdrowego, demokratycznego społeczeństwa i stanowi filar stabilnej rodziny, dlatego ja i mój rząd zawsze robiliśmy i będziemy robić wszystko, by tak właśnie wyglądała praca w Polsce" - zapewnił premier.