W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki uczestnicy w konferencji "Śląski Ład dla Ukrainy" w Katowicach. Podczas swojego wystąpienia podkreślił, że rząd Ukrainy patrzy na Polskę jako na kluczowego partnera w procesie odbudowy kraju, czego przykładem jest podpisana przez niego i premiera Ukrainy Denysa Szmyhala w sobotę w Krakowie umowa. "Ta umowa otwiera perspektywy handlu dla bardzo wielu polskich przedsiębiorców, ta umowa czyni z Polski główne okno na świat dla całego handlu ukraińskiego" - mówił.

Szef rządu stwierdził, że "dzisiaj wiemy, że wybrzeże Morza Czarnego jest częściowo zdobyte przez rosyjskich zbrodniarzy, a częściowo blokowane". "Polska dziś pomaga Ukrainie w eksporcie, jednocześnie stając się pośrednikiem. Na pośrednictwie też można bardzo dużo skorzystać, a tym samym coraz więcej przedsiębiorców ukraińskich lokuje się w Polsce tworząc tutaj miejsca pracy" - powiedział. Wskazał też, że nie chce, aby w dzisiejszej sytuacji język korzyści był pierwszoplanowy. "Dziś przede wszystkim koncentrujemy się na tym, w jaki sposób możemy pomóc walczącej Ukrainie w utrzymaniu jej suwerenności, bo pamiętajmy, że oni tam na swoich szańcach, na swoich barykadach, na swoich fortyfikacjach, a widziałem takie w Kijowie, walczą także o naszą wolność, o nasze bezpieczeństwo i walczą o pokój w Europie" - podkreślał.

"To dlatego także jutro udaję się na wizytę do Niemiec i tam będę również rozmawiał o zredefiniowaniu wielu polityk po to, abyśmy wspólnie, razem mogli szybko odbudować Ukrainę" - zapowiedział Morawiecki i podkreślił, że "Śląski Ład dla Ukrainy" i całe województwo będzie odgrywało ogromną rolę, bo jest tu wielu przemysłowców, inżynierów, menadżerów, a to są ci ludzie, których wyobraźnia będzie potrzebna w pracy dla Ukrainy. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski