Reklama

Müller pytany był w czwartek w Polsat News, kiedy korekta Polskiego Ładu trafi ostatecznie na rząd i później do Sejmu.

Reklama

Rzecznik rządu powiedział, że ta korekta miała być w środę na posiedzeniu rządu, ale - jak wyjaśnił - "premier Mateusz Morawiecki udał się niezwłocznie w związku z informacją o katastrofie w kopalni na Śląsku, właśnie na Śląsk". "Więc ona (nowela) zostanie na pewno przyjęta w tym tygodniu, być może dzisiaj, być może jutro" - powiedział Müller.

Według niego, "albo będzie szybkie posiedzenie rządu, albo zostanie ona przyjęta obiegowo".

W środę Rada Ministrów miała zająć się projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak ze względu na wypadek w kopalni Pniówek premier Morawiecki w środę udał się na Górny Śląsk.

W projekcie zmian w podatkach dochodowych zaproponowano obniżenie od 1 lipca tego roku dolnej stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. Poza tym zlikwidowana zostanie tzw. ulga dla klasy średniej, a przedsiębiorcy będą mogli wyłączyć składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania. W projekcie ustawy zapisano także powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców oraz zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022).

Zgodnie z zapowiedziami resortu finansów, mimo że zmiany mają wejść w życie od 1 lipca, będą miały zastosowanie przy rozliczeniu podatkowym za 2022 r. do dochodów z całego bieżącego roku.

Müller został zapytany też o to, kiedy będzie nowy minister finansów.

"Mogę powiedzieć tylko, że to są już finalne ustalenia i to będzie niebawem" - powiedział rzecznik rządu. Dopytywany, co to znaczy "niebawem", odparł: "Czyli w najbliższych dniach".

W związku z błędami w podatkowym Polskim Ładzie, z funkcji ministra finansów w lutym br. zrezygnował Tadeusz Kościński. Później z ministerstwa odwołany został też wiceminister Jan Sarnowski. Po dymisji Kościńskiego premier Mateusz Morawiecki objął również funkcję ministra finansów.