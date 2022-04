Reklama

Pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia o to, czy prezydent Andrzej Duda uważa, że zmiany w konstytucji RP są konieczne, by Skarb Państwa mógł przejmować "własność, która ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji" i aby można "nie wliczać wydatków na obronę ojczyzny do długu publicznego", Paweł Sałek powiedział: "pan prezydent ma świadomość sytuacji związanej z propozycjami zmiany konstytucji". "Ta sprawa musi być bardzo wnikliwie i dogłębnie omówiona przez konstytucjonalistów. Będzie na pewno rozważana i dyskutowana w tym momencie" - wyjaśnił.

Zamrożenie rosyjskich majątków?

Doradca prezydenta RP odniósł się także do sprawy sankcji oraz "zamrożenia i przejęcia majątków rosyjskich". "Ten pomysł związany z tym, żeby stworzyć taki fundusz odbudowy dla Ukrainy z tych pieniędzy jest pomysłem bardzo ciekawym i dobrym" - ocenił. "I tego typu możliwości pozyskiwania pieniędzy na odbudowę Ukrainy - one absolutnie powinny być realizowane w całej Unii Europejskiej" - podkreślił.

"Takie pomysły się pojawiają i miejmy nadzieję, że taki fundusz kiedyś będzie mógł powstać" - powiedział Paweł Sałek.

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w czwartek w Sejmie projekt ustawy o zmianie konstytucji, dotyczący możliwości przejęcia przez Skarb Państwa własności, która - jak uzasadniono - ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji. Zakłada też niewliczanie wydatków na obronę do długu publicznego, który nie może przekroczyć 60 proc. PKB.(PAP)

