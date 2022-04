Reklama

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, którego celem jest doprecyzowanie niektórych przepisów. Nowelizacja doprecyzowuje i dostosowuje niektóre przepisy prawa w związku z doświadczeniami wynikającymi z masowego napływu uchodźców wojennych. Projekt - jak wskazywał wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker - ma charakter techniczny.

Na briefingu prasowym po posiedzeniu Rady Ministrów Szefernaker zaznaczył, że przyjęte rozwiązania zostały wypracowane wspólnie z podmiotami, które na co dzień działają w administracji na rzecz wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy.

"Ta dzisiejsza ustawa to przede wszystkim doprecyzowanie procedur, które odbywają się na rzecz wsparcia działań pomocowych dla uchodźców wojennych z Ukrainy. To przepisy z zakresu zdrowia, z zakresu polityki pracy, to także kwestie związane z doprecyzowaniem procedur, które na co dzień są związane z pomocą uchodźcom" - mówił wiceszef MSWiA.

Dodał, że jedną z takich kwestii jeżeli chodzi np. o ochronę zdrowia, która jest uregulowana w tym projekcie ustawy jest kwestia tymczasowego dopuszczenia do wykonywania zawodu lekarza Ukraińców na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, którzy uciekają przed wojną.

Podkreślił, że rząd jest gotowy na wszelką dyskusję i współpracę z samorządem.

Zaznaczył również, że w kolejnych tygodniach przygotowane zostaną rozwiązania dotyczące systemu edukacji. "Jesteśmy z panem ministrem Przemysławem Czarnkiem w pełnym kontakcie z samorządami. Pan minister ma jutro takie spotkanie także z prezydentami paru miast na temat kwestii związanej z edukacją i tutaj kolejne rozwiązania w przyszłych tygodniach to Beda rozwiązania związane z edukacją" - mówił.(PAP)

autorzy: Marcin Chomiuk, Luiza Łuniewska