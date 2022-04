Co więcej, widać, że determinacja w tej sprawie rośnie. Identyczne pytanie zadaliśmy 4 marca i wtedy za odejściem od rosyjskich węglowodorów było 68 proc. pytanych. - Jesteśmy w sytuacji wojennej, dlatego jesteśmy gotowi do wyrzeczeń. Podchodzimy do tego emocjonalnie, a nie racjonalnie. Dziś jesteśmy razem z Ukrainą, a energia i ceny surowców są bronią, rozpatrujemy to w tych kategoriach - komentuje wyniki badania Marcin Duma z United Surveys.