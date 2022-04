Reklama

Szefernaker pełnomocnikiem rzadu

Rzecznik rządu Piotr Muller poinformował, że premier Mateusz Morawiecki w piątek powołał Szefernakera na pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy. Szefernaker na pierwszej konferencji w tej roli ocenił, że powołanie pełnomocnika w ramach MSWiA pozwoli płynnie kontynuować dotychczasowe działania i podejmować kolejne inicjatywy.

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że państwo nie poniesie w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów. "To są dodatkowe obowiązki, które spływają na MSWiA, czyli koordynacja tych działań, ale nie będą z tym związane żadne dodatkowe koszty" - wyjaśnił.

Jak podkreślił, pomoc uchodźcom po to jest koordynowana w MSWiA, aby równocześnie mogły być realizowane zadania związane z bezpieczeństwem Polaków. "Dobrze zorganizowana pomoc uchodźcom to także inwestycja w bezpieczeństwo Polski i Polaków, inwestycja w bezpieczeństwo Rzeczpospolitej" - stwierdził.

Szefernaker: Skala wyzwań realnie dopiero się zaczyna

Wiceszef MSWiA zwrócił uwagę, że pomoc uchodźcom często kojarzy się z pomocą doraźną. Taka pomoc i zaangażowanie, jak dodał, to pierwszy, decydujący etap tych działań. "Jednak kiedy wiele osób myśli o tym, że to nasze wspólne zaangażowanie rozwiązało już pewien problem, to tak naprawdę skala wyzwań realnie dopiero się zaczyna, dopiero ta skala wyzwań rośnie" - powiedział wiceminister.

Szefernaker zaznaczył, że wobec nowych wyzwań ważna jest współpraca wielu środowisk, ekspertów, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych i ludzi dobrej woli. Jak dodał, MSWiA koordynuje przygotowania na kolejne, ewentualne fale uchodźców.

"Jest znacząca rezerwa, jeżeli chodzi o miejsca w ośrodkach przygotowanych przez samorząd, jak i przez ośrodki rządowe" - powiedział. "Jest pełna mobilizacja ośrodków rządowych podległych ministerstwom, resortom, także spółkom Skarbu Państwa" - dodał. Wskazał, że w wielu takich ośrodkach już przyjęto uchodźców, ale także one są przygotowane na kolejne fale.

Wiceszef MSWiA zapewnił też, że wszystkie punkty, gdzie trafiają uchodźcy, mają możliwość podpisania umów z wojewodami, aby ich działania były sfinansowane z budżetu państwa.

Będzie nowelizacja specustawy ukraińskiej

Mówiąc o najbliższych planach, zapowiadał szereg spotkań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy. W poniedziałek o godz. 12 odbędzie się pierwsza odprawa wojewodów z korpusem dyplomatycznym. W przyszłym tygodniu wojewodowie spotkają się też z przedstawicielami agencji ONZ ds. uchodźców (UNHCR).

Polityk zapowiedział na nadchodzący tydzień także spotkanie z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego z samorządowcami, w tym ze 107 prezydentami miast, w sprawie działań pomocowych. "Bardzo często odbywamy te spotkania w MSWiA od początku agresji Rosji na Ukrainę, ale takie szczególne spotkanie, rozpoczynające pewien nowy etap, jeżeli chodzi o tę współpracę związaną z pomocą uchodźcom, chcemy zrealizować" - dodał.

"W najbliższym tygodniu planujemy nowelizację specustawy pomocowej" – poinformował ponadto Szefernaker. "Myślę, że we wtorek ta nowelizacja zostanie przyjęta przez Radę Ministrów i przekazana parlamentowi" – dodał. Propozycje zmian MSWiA omówiło m.in. z prezydium sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Według wiceministra "to są przede wszystkim propozycje, które uszczegóławiają rozwiązania, które zostały przyjęte w specustawie". Chodzi – jak mówił – o doprecyzowanie mechanizmów pomocowych. "Ta ustawa ma charakter stricte techniczny, stricte roboczy" – wskazał.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Na podstawie obecnych przepisów specustawy, jak wyjaśnił ponadto wiceminister, ponad 625 tysięcy obywateli Ukrainy otrzymało już numer PESEL, dzięki któremu mogą np. podejmować pracę. Jak zaznaczył, w dużych miastach będą jeszcze kolejki chętnych do nadania numeru PESEL, ale w mniejszych miejscowościach to się ustabilizowało. Ponadto do gmin trafiło bądź trafi 3 tysiące mobilnych punktów rejestracji.

W kontekście współpracy z samorządami poinformował również, że w ciągu ostatnich 10 dni, odkąd funkcjonuje uwtorzony specustawą Fundusz Pomocy, do budżetów samorządów trafiło ponad 350 mln zł refinansujących ich działania na rzecz uchodźców.

Na początku konferencji Szefernaker podziękował wszystkim osobom, które zaangażowały się w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy, działając np. w wolontariacie, przyjmując uchodźców pod dach czy organizując transport. "To miliony Polaków, którzy bezinteresownie podjęli tę pomoc" - powiedział.

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego. Od tego czasu z Ukrainy do Polski przybyło ponad 2,437 mln osób.(PAP)

Autorzy: Agnieszka Ziemska, Grzegorz Bruszewski