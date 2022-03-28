Reklama

Спеціальний український закон – які права на пільги

Reklama

12 березня 2022 року набув чинності закон про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. Спеціальний закон надає право на медичні пільги, відшкодування витрат на ліки та постачання медичних виробів громадянам України, які прибули до Польщі внаслідок агресії Росії, на тих самих умовах, як громадяни Польщі.

Спеціальний закон дозволяє скористатися з медичних послуг, які надаються приватними лікарнями, поліклініками чи лікарнями на підставі договорів про надання медичних послуг, а також аптеками на підставі договорів на виконання рецептів, підписаних з Національним фондом охорони здоров'я.

Хто може отримати медичну допомогу відповідно до положень спеціального закону?

Пільгами можуть користуватися:

громадяни України, які безпосередньо перетнули польсько-український кордон

подружжя громадян України, які не мають українського громадянства, але безпосередньо перетнули польсько-український кордон

громадяни України з Картою Поляка (їм не потрібно було безпосередньо перетинати польсько-український кордон),

найближчі родичі громадянина України з Картою Поляка, який в'їхав до Польщі починаючи від 24 лютого 2022 року.

Варто зазначити, що права на пільги поширюється також на дитину, яка народилася в Польщі, якщо її мати є особою, яка має вищезгадані права.

Право на медичні пільги згідно до спеціального закону не надається особам, які до 24 лютого 2022 року легально проживали в Польщі на підставі посвідки на проживання або мали статус біженця, або які подали заяву на отримання такого статусу. У цьому випадку застосовуються відповідні положення законів про захист іноземців.

Які документи потрібні, щоб скористатися пільгами, записатися на прийом до лікаря та отримати консультацію спеціаліста?

До набрання чинності спецзакону, для отримання медичної допомоги громадянам України потрібен був один із документів, що підтверджують особу та членів їхніх сімей, зокрема: паспорт громадянина України зі штампом польської прикордонної служби; довідка, видана польською прикордонною службою; документ, що підтверджує особу; водійське посвідчення; карта поляка; свідоцтва про народження дітей тощо.

Після того, як спеціальний закон увійшов в силу, тобто з 12 березня 2022 року, біженці, на яких поширюється дія нового закону, користуючись медичними послугами, можуть додатково пред'явити такий документ, як:

спеціальний номер PESEL, який надається громадянам України

електронний документ (дорослі, які зареєструються в гміні і отримають номер PESEL та створять довірений профіль, можуть активувати електронний документ, що підтверджує статус особи, яка має права у Польщі)

роздруковане підтвердження створення Довіреного Профілю (включає ім'я та прізвище та номер PESEL)

Важливо. Як повідомляє гаряча лінія Національного фонду охорони здоровя (NFZ), у надзвичайних ситуаціях, включаючи загрозу життю чи здоров'ю, пацієнтів приймають у спеціальному режимі без необхідності мати при собі відповідні документи. Перевірка документів відбувається після надання допомоги.

Як записатися на прийом до лікаря? [ПРИКЛАД]

Записати на прийом можна або безпосередньо в медичному закладі, яка надає послуги, або по телефону чи через інтернет. Вистачить мати номер PESEL або документи в паперовому або цифровому форматі, які підтверджують цей номер. Цього достатньо, щоб мати можливість записатися на прийом до будь-якого лікаря, який має договір з Національним фондом охорони здоров'я.

Мовний бар’єр може бути великою проблемою, тому багато організацій намагаються допомогти як лікарям, так і своїм пацієнтам. Вища лікарська палата підготувала, зокрема, спеціальний посібник, що містить переклад медичних документів, а також основні фрази, які можуть стати в нагоді під час візиту до лікаря.

Важливо. Відповідно до спеціального закону громадянство не може бути підставою для позачергового прийому пацієнтів. Кожен пацієнт має право на те, щоб медичні критерії, стан здоров’я та місце в списку очікування (наприклад, спеціалізовані клініки, планові процедури) вирішували, в якому порядку він отримує медичні послуги в медичних закладах. У разі порятунку життя вирішальним завжди є стан здоров'я пацієнта.

На які медичні пільги мають право біженці з України?

Біженці з України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, мають право на медичні послуги, які надаються в Польщі на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що й ті особи, які застраховані в Польщі. Вони також мають право на лікарські засоби в рамках програми охорони здоров’я при Міністерстві здоров'я Польщі.

Винятки. У сферу послуг не входить санаторно-курортне лікування, санаторно-курортне оздоровлення, право на лікування за кордоном, відшкодування коштів на лікування за кордоном згідно з «транскордонною» директивою ЄС.

Відповідно до спеціального закону громадяни України також мають право на пільги у сфері профілактики та лікування інфекційних захворювань, зокрема на вакцинацію проти COVID-19, тести на коронавірус (антиген та ПЛР) та лікування пов’язане з COVID-19. У свою чергу, діти мають право на профілактичні щеплення в рамках календаря профілактичних щеплень на 2022 рік.

Важливо. Усі пільги надаються особам, яка мають на них право, безкоштовно. Вони фінансуються з державного бюджету через Національний фонд охорони здоров’я.

Втрата прав до пільг

Громадянин України, який виїжджає з Польщі більше ніж на місяць, втрачає право на медичну допомогу згідно з спеціальним законом.

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy [ŚWIADCZENIA, DOKUMENTY, UPRAWNIENIA]

Pomoc medyczna dla uchodźców — obywateli Ukrainy zagwarantowana została w tzw. specustawie ukraińskiej. Sprawdź, w jaki sposób można z niej skorzystać i o czym należy pamiętać.