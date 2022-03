To odpowiedź na pojawiające się od kilku dni spekulacje dotyczące oddania Ukrainie polskich MiG-ów. Warszawa nie chciała w pojedynkę brać odpowiedzialność za ten krok. Stąd pomysł, by decyzję formalnie podjęły USA. Powodem ostrożności są pogróżki Rosji, która ostrzegała, że potraktuje to jako wrogie działanie.