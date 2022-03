I tak na pytanie o gotowość do płacenia wyższych podatków dla sfinansowania lepszego uzbrojenia Polski twierdząco odpowiedziało niemal 53 proc. osób (prawie 43 proc. jest temu przeciwne). Skłonni do płacenia wyższych podatków w zamian za dozbrojenie kraju są przede wszystkim wyborcy PiS (69 proc.). Ale wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej to także większość (52 proc.).

Jak zauważa Marcin Duma z United Surveys, jesteśmy w momencie, w którym nastroje społeczeństwa podyktowane są emocjami. ‒ Na te emocje, bardzo zmienne, wpływa poczucie zagrożenia. Widać bowiem, że spora część społeczeństwa boi się, że możemy zostać przez Rosję zaatakowani. Dochodzi do tego chęć wspierania Ukrainy i pognębienia Rosji. A to wszystko sprzyja deklaracjom, że nie będziemy już kupować rosyjskiego węgla czy gazu. Potem jednak przychodzi proza życia i pytanie, czy nasza skłonność do długotrwałych wyrzeczeń się utrzyma. Zawsze jest jakaś granica bólu, z czasem przychodzi też zmęczenie tematem ‒ mówi Duma. Inna sprawa to większy wysiłek finansowy na rzecz lepszego uzbrojenia Polski. ‒ Wyborcy obozu rządzącego są w zdecydowanej większości za, ale zwracam uwagę, że także ponad połowa po stronie zwolenników opozycji. Jest szansa, że ta emocja zostanie z nami na dłużej ‒ dodaje rozmówca DGP.