W Polsce z oficjalną wizytą przebywała w poniedziałek komisarz UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Stella Kyriakides. Wspólnie z szefem MZ odwiedziła m.in. szpital, gdzie leczeni są pacjenci z Ukrainy uciekający po rosyjskiej napaści na swój kraj, oraz punkt medyczny przy punkcie recepcyjnym, gdzie obywatele Ukrainy uzyskują pomoc. Komisarz i minister wizytowali Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz punkt Hala Kijowska w Młynach k. Korczowej.

"To, co tutaj widzimy, to jeden ze skutków agresji, to obraz, który robi wrażenie" – stwierdził Niedzielski na konferencji przed punktem recepcyjnym w Młynach k. Korczowej.

Szef MZ akcentował, że Polska przyjmuje wszystkich uchodźców z Ukrainy. "Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, w której liczba napływających uchodźców rośnie. Dobowo przekraczamy 100 tys. osób. Ogólna liczba uchodźców przekroczyła już ponad milion” – zaznaczył.

Wyjaśniał, że w związku z napływem uchodźców do polskich szpitali trafiają także pacjenci z Ukrainy. "Są to pacjenci z granicy w stanie ciężkim wymagający zaopatrzenia oraz pacjenci z punktów recepcyjnych, kierowani do szpitali ze względu na pogorszenie stanu zdrowia” – wskazał.

"Wiele osób, które tutaj są mają za sobą bardzo ciężką drogę, która często trwała wiele dni. Osoby, które przybywają są odwodnione, mają pogorszony stan zdrowia. To również niestety dotyczy dzieci. I dzieci są tą grupą, na której chcemy się skupić” – kontynuował.

"Będziemy chcieli we współpracy z Komisją Europejską, z panią komisarz, zagwarantować takie rozwiązania, które pozwolą przekazać dzieci do innych szpitali w Europie, by w Polsce nie dochodziło do sytuacji, że mamy dużo przyjęć, a mało wypisów" – powiedział minister.

Akcentował, że pomocy wymagają nie tylko osoby, które ucierpiały podczas podróży z Ukrainy np. w wypadkach, ale także pacjenci onkologiczni, wymagający długoterminowego leczenia.

Minister dziękował personelowi medycznemu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc. "Polska jest otwarta na pomoc, ale to jest egzamin dla całej Unii Europejskiej. To jest egzamin, w ramach którego musimy wszyscy okazać solidarność" - podkreślił.

"My, Polska jesteśmy na pierwszej linii pomocy, ale chcemy mieć poczucie i dzięki dzisiejszym rozmowom mam takie poczucie, że za nami stoi solidny partner. Partner, który nam pomoże i pozwoli na to, żebyśmy nadal mogli przyjmować uchodźców, rodziny. Tak, żeby Ci, którzy walczą na Ukrainie mogli walczyć w poczuciu bezpieczeństwa o ich rodziny" - podsumował.

Komisarz Kyriakides na wspólnej konferencji z Niedzielskim dziękowała Polakom za pomoc uchodźcom z Ukrainy. "Jako Europa stoimy u boku Polski w tym wysiłku, tak samo jak stoimy u boku Ukrainy. Na tym polega europejska solidarność i europejskie wartości" - mówiła.

"Chcę podziękować Polakom, organizacjom, które pracują na miejscu, lekarzom, pielęgniarkom, wolontariuszom za otwarte serca i udzielanie pomocy w tej bolesnej sytuacji" - dodała komisarz.

"Zabezpieczyliśmy ponad 10 tys. łóżek szpitalnych w innych państwach członkowskich, żeby być w stanie przekazywać sobie pacjentów wymagających opieki. Są to łóżka pediatryczne, onkologiczne, dla osób z poparzeniami" - wskazała.

Podkreśliła, że ważne jest, by pacjenci mogli kontynuować terapie. "Jesteśmy tutaj, aby wspierać Polskę w każdy możliwy sposób" - zaznaczyła Kyriakides.

Od 24 lutego trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. W niedzielę, 6 marca, liczba osób, które w poszukiwaniu schronienia uciekły z Ukrainy do Polski przekroczyła milion.