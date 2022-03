Reklama

Po zakończeniu polsko-rumuńskich konsultacji międzyrządowych, premier oświadczył, że warunki bezpieczeństwa Polski i Rumunii są bezpośrednio zależne od tego, jakie nastawienie ma Rosja - czy jest to kraj agresywny, który dokonuje inwazji na swojego sąsiada, czy jest to kraj, z którym można współistnieć pokojowo.

Premier Morawiecki przekazał, że jednym z głównych tematów konsultacji międzyrządowych była sytuacja na Ukrainie i bezpośrednie zagrożenia z nią związane.

"Wzywam naszych partnerów europejskich z Komisji Europejskiej do wdrożenia odważnego, miażdżącego pakietu sankcji, który będzie naprawdę bolesny i dotkliwy dla gospodarki rosyjskiej" - zaapelował premier. "Jesteśmy zdania, razem z panem premierem, że muszą to być powszechne sankcje, które cały system bankowy w Rosji odczuje bardzo dotkliwie, bo tylko to może doprowadzić do głębokiej zmiany w polityce rosyjskiej" - dodał szef polskiego rządu.

Podczas konferencji podpisano: umowę między polskim a rumuńskim rządem dot. współpracy w obszarze przemysłów obronnych, plan działań ministerstw spraw zagranicznych na lata 2022-2026, memorandum o porozumieniu między MSZ Polski a MSZ Rumunii o współpracy dyplomatycznej i akademickiej oraz porozumienie o wzmocnieniu współpracy w obszarze rezerw strategicznych i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.(PAP)

autorzy: Aleksandra Rebelińska, Rafał Białkowski