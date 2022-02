Reklama

Sky Sabre, który zastępuje pochodzący jeszcze z lat 70. XX wieku system Rapier, wszedł do użycia w brytyjskiej armii dopiero pod koniec zeszłego roku i jak podaje "Sun", do tej pory był wykorzystywany tylko do obrony Falklandów przed argentyńskim atakiem lotniczym. Choć analogiczny system w wersji dla marynarki wojennej jest już używany przez Royal Navy od czterech lat.

System Sky Sabre składa się z trzech elementów - umieszczonego na wysuwanym maszcie radaru Giraffe Agile Multi-Beam, który obraca się o 360 stopni i może śledzić obiekty znajdujące się w odległości 120 km, wyrzutni Land Ceptor, na której umieszczane może być jednocześnie osiem pocisków rakietowych CAAM, mogących rozwinąć prędkość 3700 km/godz. i niszczyć myśliwce, drony, a nawet naprowadzane laserowo bomby precyzyjne, oraz centrum dowodzenia i kontroli. Wszystkie te elementy umieszczone są na platformach ciężarówek, dzięki czemu są bardzo mobilne.

"Sky Sabre jest tak dokładny i zwrotny, że jest w stanie trafić w obiekt wielkości piłki tenisowej, poruszający się z prędkością dźwięku. W rzeczywistości może kontrolować lot 24 pocisków jednocześnie podczas lotu, kierując je do przechwycenia 24 oddzielnych celów. To niesamowite możliwości" - mówił w grudniu zeszłego roku major Tim Oakes, starszy oficer ds. szkolenia i jedna z kluczowych osób wdrażających system.

Jak pisze "Sun", jednostki mobilne mogą być rozmieszczone tak, by utworzyć 240-kilometrową "zaporę powietrzną" wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej. Według gazety, jednostki wkrótce opuszczą Wielką Brytanię, a towarzyszyć im będzie spore wsparcie i zaplecze logistyczne.

Brytyjskie ministerstwo obrony potwierdziło informacje "Sun", precyzując, że rozmieszczenie jednostek jest tymczasowe i stanowi część ćwiczeń NATO. "W ramach naszego zaangażowania w bezpieczeństwo europejskie, Wielka Brytania będzie wspierać od dawna planowane NATO-wskie ćwiczenia Ramstein Legacy 2022 poprzez rozmieszczenie systemu obronnego Sky Sabre w Polsce" - powiedział rzecznik ministerstwa.

