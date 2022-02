Reklama

Prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek o skierowaniu do Sejmu projektu zmiany ustawy o SN, który zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej i powstanie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Propozycja ma na celu m.in. naprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i danie rządowi narzędzia do zakończenia sporu z KE.

Sprawę skomentował w sobotę w Radiowej Trójce wiceminister kultury Jarosław Sellin. "Prezydent powiedział, że poprzez ten ruch chce doprowadzić do kolejnego skrócenia frontu, tym razem frontu napięć niepotrzebnych i niepotrzebnie wywoływanych, po pierwsze przez polską opozycję, i podpowiadanych partnerom w Unii Europejskiej, a po drugie napięć wzmaganych przez instytucje Unii Europejskiej w tej sytuacji geopolitycznej, jaką teraz mamy" - powiedział.

Zdaniem Sellina intencją prezydenta "jest, aby poprzez likwidację Izby Dyscyplinarnej, doprowadzić do tego, że już nie ma wątpliwości, co do tego, czy Polsce się należą, czy nie, pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy".

Poinformował, że rząd również pracuje nad projektem ustawy dotyczącej Sądu Najwyższego. "W moim rządzie kończą się pracę nad projektem rządowym, dotykającym tego problemu i pewnie w konsultacjach międzyresortowych ten projekt już jest i niedługo będzie ukończony. Będziemy mieli dwa projekty" - poinformował odnosząc się do prezydenckiego projektu ustawy. "Będziemy mieli do czynienia z dwoma projektami, które będą chciały tę sytuację zmienić, ale też kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości, bo mówimy też bardzo wyraźnie, że nie będzie tak, jak marzą niektórzy politycy opozycji, czy niektórzy politycznie rozgorączkowani sędziowie z tak zwanej kasty, że będzie to, co było, czyli te wszystkie patologie, które były w środowisku sędziowskim przed rozpoczęciem prób reformy tego środowiska i tego wymiaru sprawiedliwości" - dodał. (PAP)

Autor: Olga Łozińska