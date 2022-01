Reklama

"Druk 1984: Kandydat na członka Rady Polityki Pieniężnej - pani Gabriela Masłowska. […]

Druk 1985: Kandydat na członka Rady Polityki Pieniężnej - pan Jakub Borowski" - czytamy na stronie Sejmu.

Trzeci kandydat do RPP z ramienia Sejmu to Wiesław Janczyk, który uzyskał już rekomendację sejmowej Komisji Finansów Publicznych na to stanowisko. Jego kandydaturę Sejm ma rozpatrzyć na posiedzeniu 8-9 lutego.

Gabriela Masłowska została zgłoszona przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W 1982 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych i podjęła pracę w Katedrze Ekonomiki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, gdzie jako adiunkt wykładała ekonomię gospodarki rynkowej, jak podali wnioskodawcy. Była posłem na Sejm IV, V, VI, VII ,VIII a także IX - obecnej kadencji Sejmu.

Jakub Borowski został zgłoszony grupę posłów Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni. Jest doktorem nauk ekonomicznych, specjalistą w zakresie polityki pieniężnej i integracji monetarnej, jak podali wnioskodawcy. Od 2013 pracuje na stanowisku głównego ekonomisty banku Credit Agricole.

9 lutego br. kończy się sześcioletnia kadencja dwóch członków RPP powołanych przez Sejm - Grażyny Ancyparowicz i Eryka Łona. 30 marca br. kończy się kadencja trzeciego z członków RPP powołanych przez Izbę - Jerzego Żyżyńskiego.