Reklama

Sejmowa komisja przyjęła w środę projekt uchwały ws. wezwania państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej do wsparcia Ukrainy w obliczu działań i możliwej agresji Federacji Rosyjskiej. Projekt powstał na bazie poselskiego projektu uchwały autorstwa Lewicy oraz projektu przedstawionego przez Prezydium Sejmu.

Reklama

Podczas debaty na sali plenarnej poparcie dla projektu uchwały zadeklarowały kluby PiS, KO, Lewicy PSL i koło Polska 2050. Projekt uchwały krytykowała Konfederacja, nie wskazując jednak, jak zagłosują jej posłowie.

W czwartkowym głosowaniu projekt uchwały poparło 456 posłów, przeciw był tylko poseł Konfederacji - Grzegorz Braun. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała głosi, że "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z niepokojem obserwuje działania Federacji Rosyjskiej wymierzone przeciwko Ukrainie. Aktywność ta stwarza poważne ryzyko wywołania konfliktu zbrojnego i zdestabilizowania Europy, co godzi w interesy Rzeczypospolitej Polskiej".

"Apelujemy do rządów państw NATO i Unii Europejskiej o udzielenie wszechstronnego wsparcia Ukrainie, która znalazła się w obliczu wojny, oraz o stanowczą reakcję państw członkowskich Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, wobec agresji Federacji Rosyjskiej" - czytamy w przyjętej uchwale.

Jak wskazano, jednym z wyrazów obecnego kryzysu jest presja energetyczna Federacji Rosyjskiej skierowana przeciw państwom Unii Europejskiej i z nią stowarzyszonym. "Sprzeciwiamy się uruchomieniu gazociągu Nord Stream 2, który rozbija jedność europejską wobec agresywnych działań Federacji Rosyjskiej" - oświadczyli posłowie.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża sprzeciw wobec polityki Federacji Rosyjskiej, godzącej w prawo międzynarodowe oraz burzącej ład i pokój w Europie. Doświadczeni historią XX wieku, uznajemy za nasz obowiązek — jako kraju członkowskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej — wezwanie naszych sojuszników i partnerów do podjęcia solidarnych działań zmierzających do zażegnania groźby wybuchu konfliktu zbrojnego w Europie" - głosi sejmowa uchwała.

Jak podkreślili posłowie, Ukraina jest państwem suwerennym, wolnym i demokratycznym. "Integralność jej terytorium, nienaruszalność granic i prawo do samostanowienia narodu ukraińskiego nie mogą być w żaden sposób łamane. Społeczeństwo ukraińskie ma prawo decydować o swojej przyszłości. Droga Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO musi pozostać otwarta, a jej prawo do akcesji jest bezdyskusyjne" - czytamy w uchwale.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do parlamentów państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej o podjęcie wszelkich inicjatyw zmierzających do wsparcia Ukrainy" - zakończyli posłowie. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa