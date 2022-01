Zrobię wszystko, by powstała jedna lista opozycji, a takie incydenty jak w Krakowie tego nie zmienią - zadeklarował we wtorek lider PO Donald Tusk, pytany czy wydarzenia w radzie miasta Krakowa, gdzie doszło do porozumienia między PiS, a Polską 2015, nie wpłyną na szanse porozumienia całej opozycji.

"Mam nadzieję, że to nie będzie wpływało na ogólną atmosferę w obozie opozycji i nie wpłynie na możliwość współpracy" - powiedział szef PO. "Zrobię wszystko, żeby powstała taka lista, która zwycięży w tych wyborach i która będzie w konsekwencji zdolna do utworzenia mocnego, zdecydowanego i kompetentnego rządu" - zapewnił Tusk. "Takie incydenty jak ten w radzie miasta Krakowa, mojego podejścia nie zmienią" - dodał lider Platformy. Przewodniczący rady miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec (do niedawna szef lokalnej Platformy) został w poniedziałek odwołany ze stanowiska. Jego stanowisko zajął radny Przyjaznego Krakowa, a zarazem pełnomocnik regionalny Polski 2050 Szymona Hołowni, Rafał Komarewicz. PO rządząca w krakowskiej radzie miasta wspólnie z Nowoczesną i samorządowcami Przyjaznego Krakowa (złożonego z ludzi prezydenta Jacka Majchrowskiego) utraciła władzę na rzecz koalicji PiS-Przyjazny Kraków-Nowoczesna, co w praktyce oznacza koalicję PiS–Polska 2050. (PAP) autor: Piotr Śmiłowicz pś/ mrr/