W tej chwili udział wariantu omikron w nowych zakażeniach wynosi 2,5 proc. Mamy do czynienia z przyśpieszeniem, ponieważ w ub. tygodniu było to 1 proc. – powiedział we wtorek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że w przyszłym tygodniu można spodziewać się około 200 zakażeń omikronem.

Andrusiewicz był pytany na briefingu prasowym, jak szybko rośnie w Polsce udział wariantu omikron w ogólnej licznie nowych zakażeń koronawirusem. Rzecznik MZ zaznaczył, że w UE, Wielkiej Brytanii czy w USA wariant omikron odpowiada za 25-30 proc. nowych zakażeń. "W Polsce ten udział jest na poziomie 2,5 proc. Ale w ubiegłym tygodniu był to 1 proc., więc mamy pewne przyśpieszenie i możemy się spodziewać, że pewnie w przyszłym tygodniu będziemy mówili o liczbie na pograniczu 200 przypadków omikronu" – powiedział rzecznik MZ. Autor: Karol Kostrzewa