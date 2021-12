Po 50. roku życia stajemy się realistami. To od tego momentu na pierwsze miejsce wskakuje postanowienie… braku obietnic. Co się liczy dla młodych? Oszczędzanie. Aż 46 proc. deklaruje, że będzie odkładać, na kolejnych miejscach są: przechodzenie na dietę, czas dla siebie czy rzucanie palenia. Relacje z bliskimi dla młodych są niemal na ostatnim miejscu - tylko 8 proc. odczuwa potrzebę zwiększenia czasu rodzinnego. To się zmienia z wiekiem: 30-latkowie chcą jeszcze oszczędzać i powoli pragnienie życia rodzinnego nabiera znaczenia. Najprężniej wyglądają na tym tle 40-latkowie. Ci jeszcze wierzą, że coś się uda zmienić. To grupa, w której jest najmniejszy odsetek osób, które nie mają żadnych postanowień (dwa razy mniej niż średnia). Dla tej grupy priorytetem stają się też relacje z bliskimi. Aż 37 proc. badanych w tym wieku twierdzi, że chce spędzać z nimi więcej czasu.