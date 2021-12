Müller był pytany w Radiu ZET, od kiedy przedsiębiorcy będą mogli weryfikować, czy ich pracownicy są zaszczepieni czy nie. "Ta ustawa została wczoraj złożona, liczę na to, że w tym tygodniu zostanie przegłosowana, później Senat, więc liczę na to, że to początek stycznia to jest realna data" - powiedział Müller. Przyznał, że nie pamięta terminu wejścia w życie projektowanej ustawy.

Pytany, co się będzie działo, jeśli pracownik nie pokaże tzw paszportu covidowego, Müller odparł, że pracownik "ma przede wszystkim możliwość zbadania się również testem". "Jeżeli jest zaszczepiony, to pracodawca nie może go zobligować do przeprowadzenia testu, ale jeżeli nie jest zaszczepiony, nie okaże tej informacji o zaszczepieniu, to może być zobligowany przez pracodawcę, by pokazywać aktualny test, który może być refundowany przez państwo, jeżeli pracodawca będzie sobie tego życzył" - powiedział rzecznik rządu.

Zapytany jak duży jest opór w PiS przeciwko wprowadzeniu możliwości sprawdzania przez pracodawców paszportu covidowego stwierdził, że "po tych dyskusjach, które odbywały się w ostatnim czasie i tym projekcie, który w tej chwili leży na stole, te wątpliwości są dużo mniejsze". "Nie spodziewam się, żeby był jakikolwiek problem z przyjęciem tej ustawy" - powiedział Müller.

W połowie listopada posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik przedstawili założenia projektu ustawy, która pozwala pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Hoc zapytany we wtorek przez dziennikarzy w Sejmie o dalszy los projektu, odpowiedział, że "będzie na tym posiedzeniu Sejmu". Poseł dodał, że ma taką obietnicę, że propozycja będzie procedowana.

Złożony we wtorek projekt daje m.in. możliwość wykonywania przez pracownika lub osobę pozostająca w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą nieodpłatnych testów w kierunku SARS-CoV-2; możliwość żądania przez pracodawcę od pracownika lub osoby pozostającej w nim w stosunku cywilnoprawnym okazania informacji o ważnym negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.(PAP)

autor: Karol Kostrzewa