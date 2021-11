Jak zbudować wzajemną świadomość międzypokoleniową?

Kampania społeczna „GeneRacje: mają swoje racje”* łączy się z ważnym i niezwykle aktualnym tematem społecznym, jakim jest potrzeba międzygeneracyjnego porozumienia. Można wyraźnie zaobserwować, że wirtualizacja życia, zanik rodzin wielopokoleniowych czy szkodliwe stereotypy funkcjonujące w przestrzeni publicznej doprowadziły do rozmycia relacji między najstarszym a najmłodszym pokoleniem. Dlatego kampania „GeneRacje: mają swoje racje” propaguje wzajemną świadomość i zrozumienie w kontakcie seniorów

z młodszym pokoleniem. Kampania promowana jest m.in. serią międzypokoleniowych rozmów zrealizowanych w formie nagrań wideo umieszczanych w kanałach społecznościowych Open Eyes Economy. Poruszane w międzygeneracyjnych rozmowach tematy to: „Feminizm wczoraj i dziś”, „Wartości i priorytety”, „Rola mediów i komunikacji”, „Praca kiedyś i dziś”, „Przyszłość” czy „Różne oblicza patriotyzmu”. W rozmowach poza uczestnikami projektu wzięli udział m.in. Henryka Bochniarz – Przewodnicząca Rady Głównej Lewiatan, polityk oraz Andrzej Grabowski – aktor.

Przykładowo w rozmowie międzypokoleniowej na temat feminizmu przedstawiona została perspektywa kobiet oraz ich usytuowanie w dużych organizacjach:

Patrząc z perspektywy głównie biznesu, to trudno jest mówić tutaj o równości, stąd pomysł właśnie powołania Akademii Liderek, bo okazuje się ze na tych najwyższych szczeblach w dużych firmach jest tych kobiet bardzo mało, nawet w spółkach giełdowych jedynie 6% kobiet jest w zarządach – mówi Henryka Bochniarz podczas rozmowy międzypokoleniowej, w której wystąpiła wraz z wnuczką Zuzanną.

Nagrania z rozmów międzypokoleniowych można zobaczyć na kanale YouTube Open Eyes Economy.

Warsztaty, zwieńczone wystawą, performancem oraz sesją Q&A ph. „Nie psujcie nam świata”

Kampania „GeneRacje: mają swoje racje” to także sesja zdjęciowa oraz agora umożliwiająca aktywne zaangażowanie we wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń oraz budowanie wspólnych idei i rozwiązań. W ramach kampanii zarówno młodzi, jak i seniorzy uczestniczyli w warsztatach edukacyjno-motywacyjnych oraz diagnostycznych z wykorzystaniem metody Design Thinking. Punktem wyjścia warsztatów była identyfikacja obecnych oraz przyszłych zagrożeń współczesnego świata, na podstawie materiałów pokazujących ustalenia naukowców z różnych dziedzin oraz danych prezentujących stan świata. Przedstawiciele starszej i młodszej generacji spotykali się także wspólnie podczas warsztatów międzypokoleniowych. To właśnie podczas nich wspólnie wypracowali wystawę i performance oraz przygotowali serię nurtujących ich pytań, które zadali ekspertom z różnych dziedzin nauki w trakcie sesji Q&A, w której można było uczestniczyć podczas VI edycji Open Eyes Economy Summit, który odbył się w dniach 16-17 listopada 2021 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków. W czasie działań pod wspólnym hasłem „Nie psujcie nam świata” uczestnicy zaprezentowali wypracowane, wspólne, międzypokoleniowe stanowisko dotyczące przeciwdziałania postawom zagrażającym przyszłości człowieka na Ziemi, jak i samej planecie. Podsumowaniem działań warsztatowych była również wspomniana wystawa prac plastycznych i literackich, pokazująca również cały proces twórczy uczestników projektu.

Transmisja z performance’u oraz sesji z ekspertami dostępna jest na kanale Facebook Open Eyes Economy

Generacja Z nie wierzy w kapitalizm w wydaniu wielkich korporacji

Podczas całego kongresu żywe było promujące go hasło „Generacje: mają swoje racje”. Podczas rozmów i wystąpień prelegentów często pojawiały się tezy charakterystyczne dla młodego pokolenia. Mając na uwadze to, jak duży entuzjazm budziły wśród uczestników,

a także udaną sesję Q&A „Nie psujcie nam świata – o relacjach międzypokoleniowych”, można stwierdzić, że podczas VI edycji OEES zmaterializował się koncept kultury prefiguratywnej autorstwa antropolożki Margaret Mead, w którym zmienia się kierunek przekazywania wartości, a starsze pokolenia uczą się od młodszych. Wszyscy jesteśmy skażeni sposobem myślenia popularnym 30 lat temu – mówił w trakcie bloku „Zarządzanie różnorodnością: wielopokoleniowa i wielokulturowa organizacja” Artur Kupczunas z Saule S.A. To m.in. podczas tego bloku wskazywano na niedoskonałości mechanizmów, które budowały kiedyś dzisiejszy kapitalizm, a które dziś wymagają gruntownej zmiany. Do młodego pokolenia w swoim wystąpieniu nawiązywał także dr Michał Boni z Uniwersytetu SWPS, który zwrócił uwagę m.in. na to, że w bardzo zróżnicowanej młodej generacji, silnie wybija się grupa młodych, zaangażowanych ludzi, dążących do wolności i równości – wartości nie traktowanych w kategoriach ideologicznych, ale rozumianych jako prawo wyboru. Przedstawiciel Uniwersytetu SWPS zwrócił także uwagę na aktywne działania młodych ludzi w wielu obszarach, m.in. w zakresie ochrony klimatu – z jednej strony poprzez protesty

i nacisk na polityków, z drugiej poprzez wdrażanie indywidualnych działań, skupiających się na neutralizacji własnego śladu węglowego czy na świadomych wyborach konsumenckich.

Generacja Z nie wierzy w kapitalizm w wydaniu wielkich korporacji, nie wierzy w kapitalizm, jaki znamy teraz. Nie motywuje ich wspinanie się po szczeblach kariery. Generacja Z chce urzeczywistniać to, w co wierzy – mówiła Zuza Karcz – studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członkini SKN EP; Członkini Rady Programowej OEES, przedstawicielka Generacji Z, uczestnicząca w projekcie „Generacje: mają swoje racje”.

Dialog międzypokoleniowy

Akcji towarzyszyła również seria grafik edukacyjnych pokazujących relacje przedstawicieli obu generacji, które można zobaczyć do końca listopada na bilbordach w miastach takich jak: Kraków, Wrocław, Katowice, Gdańsk czy Warszawa. Jej przekaz porusza globalne i lokalne problemy społeczne w wymiarze międzygeneracyjnego dialogu, a także wskazuje, że przedstawiciele młodego i starszego pokolenia mogą być na siebie wzajemnie otwarci

i darzyć się życzliwością, są siebie nawzajem ciekawi oraz potrafią okazywać sobie szacunek.

Wszędzie są ludzie, którzy mają pomysły i wolę działania. Wyjść do nich to znaczy wyjść na peryferia, wyjść ze strefy komfortu, po to, aby słuchać i to słuchać nawet wtedy gdy się z nimi nie zgadzamy. A tym samym okazywać im od samego początku uważność i szacunek, bo nigdy inaczej nie rozpoczniemy rozmowy – mówił prof. Jerzy Hausner podczas ceremonii zamknięcia Kongresu Open Eyes Economy Summit.

Rezultaty kampanii znaleźć można stronie internetowej: oees.pl/generacje

* Kampania jest realizowana przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w ramach projektu „GeneRACJE mają swoje RACJE” – więcej informacji o projekcie na stronie oees.pl/generacje. Projekt jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 - 2025. Edycja 2021.

Open Eyes Economy Summit odbył się w Krakowie od 2016 roku i zgromadzi wybitne osobistości ze świata nauki, ekonomii, kultury oraz biznesu. To kongres poświęcony ekonomii opartej na wartościach społecznych. W tym roku wzięło w nim udział 1500 osób stacjonarnie w dniach 16-17 listopada w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz 3700 osób online na platformie Live OEES (live.oees.pl).

Więcej informacji o Kongresie znaleźć można na stronie: www.kongres.oees.pl

