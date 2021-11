Z kolei Komisja Europejska interweniuje w krajach, skąd pochodzą obcokrajowcy sprowadzeni przez białoruskie władze. Według Brukseli zawieszono już loty z Bagdadu do Mińska, a także przesiadki przez Damaszek, Dubaj, Stambuł i Taszkent. Przed tygodniem z Mińska wyleciał pierwszy samolot do Bagdadu z osobami, które chcą powrócić do Iraku. Irackie władze zgłosiły się do KE z prośbą o zorganizowanie kolejnych powrotów. Bruksela chce łącznie przeznaczyć na ten cel 3,5 mln euro. Teraz szuka możliwości, by podobne loty zorganizowano do innych krajów. Są one jednak dobrowolne, więc zapewne nie wszystkie osoby przebywające na granicy się na nie zdecydują. Pojawia się też pytanie o strategię wobec obywateli pogrążonych w chaosie Afganistanu czy Jemenu, do których powroty byłyby kontrowersyjne.