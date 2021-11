PiS jest w defensywie. Z wniesieniem do Sejmu projektu (ma dawać pracodawcom możliwość sprawdzenia, czy pracownicy się zaszczepili i skorzystania z tej wiedzy do organizacji pracy w przedsiębiorstwie) jest kłopot, mimo że wypadły z niego najbardziej kontrowersyjne zapisy o możliwości obniżenia pensji niezaszczepionych pracowników czy skierowania ich na bezpłatny urlop. Nie pomaga nawet to, że poseł PiS Czesław Hoc, który pilotuje projekt, jest bliskim współpracownikiem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. – To dosyć jednoznaczne wskazanie, że dla prezesa to ważna kwestia – zauważa nasz rozmówca z obozu władzy. PiS jednak boi się reakcji części własnych posłów, którzy są przeciwni restrykcyjnej polityce antyepidemicznej. Politycy opozycji są zaś przekonani, że PiS czeka, aż to oni wyjdą z własnymi pomysłami, by te zawarte w zapowiadanym projekcie nie wydawały się radykalne wyborcom tego ugrupowania.