Blisko trzy godziny trwało spotkanie w Sejmie, w którym wzięli udział: marszałek Witek, przedstawiciele wszystkich klubów i kół oraz reprezentanci resortu zdrowia i Rady Medycznej przy premierze. O zaproszeniu na spotkanie Witek poinformowała w poniedziałek zapowiadając rozmowę ws. wyjścia ponad podziałami z projektem dotyczącym kwestii weryfikacji szczepień pracowników.

Na konferencji po spotkaniu marszałek oceniła, że dyskusja była rzeczowa i padały konkretne propozycje ze strony Koalicji Polskiej, Kukiz'15, Lewicy i Polski 2050.

Według niej, przedstawiciele opozycji wskazywali m.in. iż wszystkie rekomendacje Rady Medycznej przy premierze powinny być "jawne i rząd powinien się tych rekomendacji trzymać, przestrzegać, wtedy byłoby dobrze". "Otóż te rekomendacje są jawne" - stwierdziła Witek.

Poinformowała, że najnowsza rekomendacja z 22 listopada zaleca, by zachęcać do szczepień. "I zachęcamy, bo szczepienia chronią przede wszystkim tych, którzy się zaszczepili przed ciężką chorobą, przed śmiercią czy hospitalizacją" - dodała Witek i podkreślała wagę zachowania dystansu, stosowania dezynfekcji i noszenia maseczek.

"Nie zamykamy zakładów pracy, możemy funkcjonować w przestrzeni publicznej, ale jednocześnie to apel do nas i ostrzeżenie, że musimy sobie przypomnieć, że ten wirus wciąż między nami jest i musimy zachować naprawdę te reżimy bezpieczeństwa, które są przez nas czasami zapominane" - powiedziała marszałek Sejmu.

Marszałek Sejmu stwierdziła też, że słuchając propozycji, z którymi wyszli przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych, widzi, "że są punkty wspólne, które można przyjąć".

Poinformowała, że na końcu padła propozycja spotkania roboczego przedstawicieli resortu zdrowia z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych, którzy przedstawią swoje propozycje. "Myślę, że w piątek już będzie informacja od wiceministra zdrowia Waldemara Kraski, gdzie i w jakim trybie będzie się można spotkać" - dodała marszałek Sejmu.

"Liczę na to, że jednak to spotkanie już takie bardzo merytoryczne i techniczne, dotyczące szczegółów po stronie rząd - przedstawiciele poszczególnych ugrupowań kół i klubów, przyniesie pozytywny skutek" - powiedziała Witek.

Wyraziła też nadzieję, że w "roboczym trybie najszybciej jak to będzie możliwe uda się wypracować rozwiązania, które nie będą dotkliwe dla obywateli". "Mam nadzieję, że z tych rozwiązań proponowanych dzisiaj przez poszczególne kluby i koła może powstać projekt, który będziemy w stanie przyjąć ponad podziałami i oczywiście we współpracy z rządem" - powiedziała marszałek Sejmu.

Jej zdaniem spotkanie z szefami klubów i kół było potrzebne. "Widzę szansę na to, żeby móc wypracować takie wspólne stanowisko, które nas nie podzieli, a podejdziemy do tego ponad podziałami politycznymi i będziemy potrafili w tej trudnej sytuacji działać wspólnie" - dodała.

Marszałek Sejmu zapytana została, czy podczas spotkania rozmawiano o projekcie ustawy, który pozwalałby na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciw COVID-19 - taką propozycję zapowiedzieli w ubiegłym tygodniu posłowie PiS.

"Różni posłowie się wypowiadali, ale pytanie było takie: co to zmieni? Zwłaszcza, że okazuje się, że są już fałszywe certyfikaty covidowe" - powiedziała Witek i przypomniała, że także osoby już zaszczepione mogą zachorować i w mniejszym stopniu zarażać. "Nad tym na tym spotkaniu roboczym będzie się można zastanowić, ale jakiegoś entuzjazmu przy tej propozycji nie było" - dodała.

Marszałek odniosła się także do słów lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który ocenił, że spotkanie u marszałek "ma charakter głównie propagandowy". "Moje spotkanie z moimi kolegami posłami nie miało charakteru propagandowego i jeśli pan Donald Tusk tak to ocenia - to jest w błędzie" - powiedziała.

Witek zaznaczyła też, że celem spotkania nie było przedstawienie propozycji ze strony resortu zdrowia czy jej samej. "Chodziło o to, żeby zobaczyć, czy jest coś wspólnego i okazało się, że jest i temu będzie służyło te spotkanie robocze" - stwierdziła.

Podczas spotkania u marszałek Sejmu obecni byli przedstawiciele PiS, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej, Konfederacji, Polski 2050, Porozumienia Kukiz'15 i Polskich Spraw, a także wiceminister zdrowia Waldemar Kraska oraz wicedyrektor szpitala klinicznego MSWiA Artur Zaczyński, zasiadający w Radzie Medycznej przy premierze.