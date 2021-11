Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła szefów klubów i kół parlamentarnych na zaplanowaną na środę na godz. 12.00 na rozmowę w sprawie wyjścia ponad podziałami z projektem ws. możliwości weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców. Udział zapowiedzieli przedstawiciele PiS, KO, Lewicy, PSL, Konfederacji i Polski 2050.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska pytana w środę w TVN-24 o spotkanie stwierdziła, że "po raz pierwszy w historii pani marszałek dostrzegła opozycję i że należy z opozycją rozmawiać". Jednocześnie zaznaczyła, że "na pewno to nie jest to inicjatywa pani marszałek Witek, to jest decyzja polityczna, żeby do takie spotkania doszło".

"No dobrze, spotykamy się no i co? Czy będzie pan minister zdrowia?, Czy będzie Rada Medyczna? Bo przecież w tak trudnej sytuacji, to powinniśmy słuchać specjalistów i ekspertów, co należy zrobić. Ich należy słuchać" - mówiła.

Zapytana czy w KO były wahania czy iść, czy nie iść na spotkanie, brać współodpowiedzialność, czy też nie Kidawa-Błońska odpowiedziała: "Jesteśmy odpowiedzialni i idziemy na to spotkanie".

"Idzie szef klubu i nasza koleżanka - szefowa Komisji Zdrowia. To jest oczywiste, tylko nie mamy specjalnie żadnych oczekiwań, bo nie ma żadnego dokumentu, żadnej strategii walki z pandemia przygotowanej przez rząd, a przypominam to jest już wiele miesięcy i można się było do tego przygotować śledząc nawet to, co się działo w Polsce przez ostatnie miesiące i patrząc na to jak przygotowują się do tego inne kraje. Nie ma żadnej propozycji" - stwierdziła.

"Pan minister zdrowia codziennie informuje nas o tym ile osób niestety umarło, ile osób zachorowało i mówi, że trzeba nosić maseczki. To jest za mało. To nie może być strategia" - dodała wicemarszałek Sejmu.

Zapytana o zapowiedziany w ubiegłym tygodniu przez posłów PiS Czesława Hoca i Pawła Rychlika poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19, Kidawa-Błońska odpowiedziała, że "nie ma tej ustawy".

"Gdyby była ta ustawa, to przed tym spotkaniem by ją pokazano i osoby idące na to spotkanie mogłyby ją przeczytać i zgłosić do niej uwagi. Na razie tej ustawy nie ma, o niej się tylko mówi. Czasu jest zbyt mało, żeby mówić o ustawach" - powiedziała. "Poza tym wydaje mi się, że wiele tych rozwiązań można wprowadzić nie ustawami, tylko zwykłymi rozporządzeniami. Tutaj też odwaga rządu bardzo by się przydała" - dodała.

Wicemarszałek Sejmu pytana była również, czy KO byłaby gotowa do poparcia ustawowych obostrzeń covidowych wzorowanych na wprowadzanych w innych krajach europejskich. "My chcemy, żeby wprowadzono uregulowania, żeby osoby zaszczepione mogły się czuć bezpiecznie, żeby instytucje mogły funkcjonować" - odpowiedziała.

Dopytywana czy KO poparłaby rozwiązanie, że pracodawca może sprawdzić czy pracownik jest zaszczepiony i jeśli jest niezaszczepiony przesunąć go na inne stanowisko. "Uważam, że to jest konieczność. Jak mogą działać restauracje, gdy nie mogą zapewnić bezpieczeństwa ani swoim pracownikom, ani gościom (...). Muzycy grający w orkiestrach chcieliby pracować, nie może być tak, że nagle ktoś, kto jest niezaszczepiony powoduje, że zespół w ogóle nie może się zbierać i musi odwoływać koncerty. To jest w dobrze pojętym interesie tych wszystkich osób" - odpowiedziała.

"Ale ja bym nie chciała żebyśmy mówili co my zrobimy, bo my każde rozsądne rozwiązanie poprzemy. Chcielibyśmy zobaczyć to, co wypracował rząd. Moi koledzy szukali tej strategii rządu, chodzili do ministerstwa, nie znaleźli. Naprawdę nie chciałabym mówić teraz co ja bym zrobiła, gdybym brała odpowiedzialność za to, co się dzieje w kraju, chciałabym zobaczyć co możemy poprzeć, by uzdrowić sytuację" - wskazała wicemarszałek.

Zapytana czy rozsądne jest by sprawdzać paszporty covidowe przed wejściem do restauracji, do kina, do centrum handlowego i niezaszczepionych i nieprzetestowanych do tych miejsc nie wpuszczać, odpowiedziała, że podczas niedawnych podróży po krajach europejskich, jeżeli chciała gdziekolwiek wejść paszport covidowy był sprawdzany i "nikt nie oponował. "Po co się szczepimy? żeby nie tylko nie chorować, ale by normalnie funkcjonować. Szczepienia są po to by społeczeństwo mogło normalnie funkcjonować, by dzieci mogły chodzić do szkoły, byśmy mogli normalnie chodzić do pracy" - dodała.

Z kolei na pytanie o zakaz wstępu w przestrzeń publiczną dla osób niezaszczepionych i bez maseczek, Kidawa-Błońska odpowiedziała, że "to są niepopularne decyzje dla tych, którzy są przeciwni szczepionkom, ale konieczne dla tego byśmy przetrwali i normalnie funkcjonowali".

"Niech pan mnie nie testuje, niech pan te same pytania zada ministrowi zdrowia" - powiedziała do prowadzącego rozmowę. "Są rządzący, mają władzę i biorą odpowiedzialność za to, co się dzieje w naszym kraju" - podkreśliła.

Kidawa-Błońska stwierdziła, że "bardzo silna grupa antyszczepionkowa jest w grupie rządzącej i to jest poważny problem". "Bo gdyby tam nie było tak silnej grupy, to by się tym nie przejmowali i nie rozmawiali z opozycją. Mają problem, bo tak naprawdę, jeśli nie są w stanie wprowadzić tego programu, powinni podać się do dymisji. Nagle przypomniano sobie o opozycji, że jest w Polsce opozycja, bo brakuje głosów do mądrych rozwiązań" - oceniła.

Budka: Oczekuję, że marszałek Sejmu przedłoży na spotkaniu dokument, który chciałaby poddać naszej ocenie

Budka pytany w środę w radiu Zet o to spotkanie powiedział, iż oczekuje, że marszałek Witek przedłoży na nim jakiś dokument, "który chciałaby, żeby poddany był naszej weryfikacji, czy ocenie". "Do tej chwili takiego dokumentu nie otrzymałem. Mam nadzieję, że do tego spotkania cokolwiek wpłynie, żebyśmy mieli nad czym pracować" - powiedział szef klubu KO.

Na pytanie, czy przedstawiciele KO przyjdą na to spotkanie ze swoimi propozycjami Budka odparł: "My mówimy wyraźnie, że jest Rada Medyczna przy premierze, to są eksperci. My jako Koalicja Obywatelska zdajemy się na nich, na ekspertów pana premiera". "Mówimy tak - Rada Medyczna niech da rekomendacje, niech rząd je przyjmie jako swoje i wtedy będziemy te rekomendacje popierać" - zaznaczył poseł KO. "Uważamy, że eksperci w tej sprawie powinni mieć głos" - podkreślił.

"Nie pozwolimy na to, by nieudolność tego rządu spowodowała w Polsce lockdown. Przestrzegaliśmy o tym od sierpnia. Przewodniczący PO Donald Tusk mówił wyraźnie - zajmijcie się już teraz wprowadzaniem odpowiednich regulacji, bo może się okazać, że na święta będziecie chcieli zamknąć Polskę" - powiedział Budka.

"Ja się obawiam, że dzisiaj pani marszałek będzie próbowała wyczuć opozycję, co może się stać, jeżeli ten rząd nie będzie działał, a jak widać nie ma w tej materii większości, czy ktokolwiek myśli o tego typu rzeczach" - dodał szef klubu KO.

Dopytywany, czy opozycja nie powinna wychodzić jednak ze swoimi propozycjami Budka powiedział: "Oczywiście i wychodzimy od ponad roku". "Przygotowaliśmy +Białą Księgę Covid+ (...), tam są konkretne rekomendacje. Mówiliśmy chociażby o kwestii przesunięcia środków dla sanepidu, zwiększenia liczby testów po to, by na kwarantannę przesuwać osoby, na izolację, które są chore. Mówiliśmy o tym, by przesunąć konkretne środki, 2 mld zł z tego co PiS funduje prezesowi TVP Jackowi Kurskiemu i jego ludziom na ochronę służby zdrowia" - wymienił Budka.

"Złożyliśmy ponad 20 projektów w okresie covidowym, złożyliśmy kilkaset poprawek. To wszystko jest w parlamencie i dzisiaj nagle pani marszałek zaczyna jakieś spotkanie mimo, że na stole leży wiele propozycji" - dodał poseł KO.

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik zapowiedzieli w ubiegłą środę, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w poniedziałek, że z tego, co wie, są zebrane podpisy pod poselskim projektem ws. weryfikacji szczepień pracowników i powinien on być procedowany w Sejmie na początku grudnia.

Początkowo projekt zakładający umożliwienie pracodawcy weryfikacji, czy pracownik jest zaszczepiony, był projektowany jako rządowy. Minister zdrowia Adam Niedzielski na początku listopada mówił, że projekt ten ma zostać skierowany pod obrady rządu i trafić prawdopodobnie na posiedzenie Sejmu.

Tusk: Spotkanie u marszałek Witek ma charakter głównie propagandowy

Donald Tusk zwracał uwagę na środowej konferencji prasowej, że rekomendacje, jakich udziela Rada Medyczna są rekomendacjami dla rządu, a nie dla PR-owców, albo dla parlamentu.

"Dlatego uważam, że ta inicjatywa marszałek Witek ma przede wszystkim cel propagandowy, nie mam żadnych wątpliwości. Ale ustaliliśmy z przewodniczącym klubu parlamentarnego KO Borysem Budką, że będzie uczestniczył w tym spotkaniu, bo chcemy wykorzystać każdą możliwą okazję, żeby dowiedzieć się, co rząd ma zamiar zrobić i żeby powtórzyć w każdym miejscu, że rekomendacje Rady Medycznej, jeżeli będą podejmowane przez rząd, będą mogły liczyć także na nasze wsparcie" - powiedział Tusk.

Jak podkreślił, już nie ma czasu na zastanawianie się.

"Ta abdykacja rządu, to nic nierobienie, to uderzające tchórzostwo rządu w sprawie pandemii, ta niechęć do wzięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności, to jest najbardziej tragiczny koszt, jaki sobie możemy wyobrazić, bo mamy najbardziej tragiczne statystyki śmiertelności" - powiedział lider PO. "Wzywam, żeby rząd zaczął podejmować decyzje i będzie mógł liczyć na nasze wsparcie" - zapewnił lider Platformy.