Dawid Zdebiak, radca prawny w kancelarii DT Gujski Zdebiak, studzi emocje. – W sytuacji pandemii dyrektor powinien podejmować działania zapobiegawcze w oparciu o wiedzę pochodzącą od specjalistów. Ale dziś trudno uznać, co stanowi minimum zabezpieczeń – mówi. Dodaje, że odpowiedzialność cywilna dotyczy przede wszystkim osoby prawnej, która prowadzi szkołę. W przypadku np. podstawówek są to gminy. I to one najczęściej podpisują z zakładem ubezpieczeń umowę. Gdy np. rodzice skierują do sądu sprawę o wypłatę odszkodowania, to ubezpieczyciel włącza się w postępowanie po stronie gminy i ocenia, czy i w jakim wymiarze środki mogą być wypłacone.