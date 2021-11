Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych otrzymają jednorazowo 3 tys. zł. Przewiduje to ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, którą uchwalił Sejm na ostatnim posiedzeniu. Podstawowy warunek jest taki, że osoby te muszą uzyskać potwierdzenie posiadania jednego z tych statusów na podstawie decyzji szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do 31 grudnia 2021 r. Świadczenie byłoby wypłacane tym osobom z urzędu do 31 marca 2022 r. Ustawa trafi teraz do Senatu.