Migranci zostali wczoraj zebrani przez białoruskie służby na nieczynnym przejściu granicznym w Kuźnicy. Do zamknięcia tego numeru do próby siłowego sforsowania przejścia nie doszło. Również wczoraj sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg spotkał się z Dmytro Kulebą, ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, partnerem, ale nie członkiem NATO. – W ostatnich tygodniach widzimy duże i niezwykłe koncentracje sił rosyjskich w pobliżu granic Ukrainy – mówił Stoltenberg i dodał, że Sojusz nigdy nie zaakceptuje nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję. Z kolei polski rząd przyjął projekt ustawy o ochronie granicy państwowej, która ureguluje dostęp do terenów przygranicznych. Dziś ma się nim zająć Sejm.