Wygrywacie wybory i co się dzieje z aborcją?

Prawo musi zostać zliberalizowane. Są gotowe projekty ustaw

Linia Koalicji Obywatelskiej jest spójna? Nie wydaje się.

Jest. Ale sama zmiana prawa nie wystarczy: trzeba wprowadzić edukację seksualną, dostępną antykoncepcję oraz kampanię społeczną pokazującą prawdę.

Prawdę?

Tak. Część wyborców PiS jest przeciwna zmianom, bo od lat jest poddawana propagandzie. Musimy pokazać, czym jest zakaz aborcji i co to znaczy liberalizacja.

A jaka jest prawda o liberalizacji?

Taka, że każda Polka będzie mogła przerwać ciążę do 12. tygodnia.

I to ma uspokoić wyborców PiS?

Warto choć uzmysłowić im, że te wybory i tak się dokonują, tylko w szarej strefie. Trzeba pokazać, do jakich dramatów prowadzi złe prawo. Jeśli tego nie pokażemy, znów może pojawić się pomysł władzy, by przykręcić śrubę.

Mówi pani o gotowych projektach. Jakich?

Jest choćby projekt „Ratujmy kobiety”.

Był. Jako obywatelski, który przepadł w Sejmie.

Tak, sama go składałam jako inicjatywę obywatelską. Przepadł, ale fizycznie istnieje. Jest kompletny - zawiera kwestie edukacji seksualnej oraz dostępności antykoncepcji, są w nim rozwiązania regulujące klauzulę sumienia. Czyli to, co proponuje KO w ramach Paktu dla Kobiet.

Chcecie zakazać klauzuli?

Nie, to jest prawo lekarzy. Ale trzeba uwzględnić prawo pacjentek: muszą wiedzieć, do kogo idą. Dzisiaj nie wiedzą i to jest loteria. Co przekłada się nie tylko na kwestię aborcji, lecz także dostępu do antykoncepcji.

Na razie nie wygraliście wyborów, trudno zatem mówić o szansach waszego projektu. Ale jesteście w Sejmie, a kwestia aborcji zamiast zostać zliberalizowania, została zaostrzona. Co teraz?

To, co można zrobić, nie naruszając pseudoorzeczenia TK, to usunąć zapis o karalności lekarzy. Najważniejsze, by kierowali na badania prenatalne. Żeby się nie bali przeprowadzenia aborcji ze względu na dobrostan psychiczny kobiety. Żeby się nie bali podejmować decyzji o ratowaniu kobiet.

Czy aborcja jest tematem politycznie do wygrania?

To nie jest temat polityczny, tylko społeczny.

Ale stał się polityczny. Politycy muszą zdecydować, co im się opłaca w tej kwestii.

Opłaca się doprowadzić do sytuacji, w której kobiety są bezpieczne. A można to zagwarantować, dając im prawo do decydowania o tym, ile, z kim i kiedy będą mieć dzieci.

Opłaca się? Czyli co?

Nie umiem rozmawiać o sprawach fundamentalnych dla życia i zdrowia kobiet w kategoriach słupków poparcia.

Ale jest pani politykiem.

Jakbym była politykiem PiS, to nie zastanawiałabym się, czy opłaca się wprowadzać restrykcje dla osób niezaszczepionych. To nie jest kwestia kalkulacji politycznych, tylko konieczność. Mówienie, że partia musi patrzeć na sondaże jako wytłumaczenie…

Ale KO chyba tak robi. Marszałkini Kidawa-Błońska mówiła w tym miesiącu, że aborcja jest złem. A Tusk przekonywał, że kompromis będzie dla Platformy problemem.

Wyborów nie wygra się na temacie aborcji. Ale można je przegrać, kiedy Polki będą umierały, bo nie miały dostępu do zabiegu.

Albo kiedy się poszarżuje w drugą stronę i powie, że mogą mieć aborcję na życzenie?

Nie ma czegoś takiego jak „aborcja na życzenie”, tylko decyzja kobiety: łatwiejsza, trudna lub bardzo trudna.

Może politycy KO boją się, że społeczeństwo jest konserwatywne i stracą, mówiąc o aborcji otwarcie?

Nie jest już takie konserwatywne. Zmieniają się kobiety, zmienia się też klimat w małych miejscowościach. To było widać po protestach.

A jednak KO musi ciągle rozmawiać, jaka jest jej linia polityczna w tej kwestii.

Nie! Wszystkie cztery partie są zgodne, że do 12. tygodnia aborcja powinna być dopuszczalna. PO i Nowoczesna są za dodatkowym warunkiem, czyli konsultacją z psychologiem. Będziemy rozmawiać o szczegółach.

Rozmawiać można długo. Skąd pewność, że KO zmieni prawo?

Widzę, że wiele naszych posłanek po wyroku TK zmieniło nastawienie. Widoczna jest też zmiana społeczna, gigantyczne przesunięcie w stronę pro choice - coraz więcej osób jest za liberalizacją prawa. Na polityków, też tych konserwatywnych, mają wpływ ich żony i córki, które są bardziej świadome, że to ich życie. Partie też przeszły zmiany.

Czyli jakby KO wygrała, to będzie zmiana?

Nie wyobrażam sobie, by moje koleżanki i koledzy z partii odpuścili rzecz, w którą włożyli tyle wysiłku. Donald Tusk na początku był sceptyczny. Ale zobaczył skalę protestów kobiet i przyjął stanowisko przygotowane przez posłanki Platformy. Na pewno w tej sprawie możemy współpracować z Lewicą. Natomiast jest wielki znak zapytania, jeśli chodzi o PSL i Polskę 2050 Szymona Hołowni. To będą trudni partnerzy.

W tej kadencji Sejmu nic się, pani zdaniem, nie zmieni?

W temacie aborcji? Nie. Posłowie Zjednoczonej Prawicy są na krótkiej smyczy Kaczyńskiego. W tym kontekście niezwykle ciekawie zapowiada się głosowanie nad obywatelskim projektem „Stop aborcji”, który mówi m.in. o 25 latach więzienia za aborcję. Również dla kobiet. Ryszard Terlecki powiedział, że odrzucą projekt w pierwszym czytaniu, ale dodał, że nie będzie dyscypliny. Zobaczymy więc, ilu polityków PiS jest w stanie wyrazić własne zdanie.

Projekt obywatelski zaostrzający prawo trafił do Sejmu, a po drugiej stronie jest projekt obywatelski „Legalna aborcja bez kompromisów” nadal bez wymaganych 100 tys. podpisów.

Proszę pytać komitet, który je zbiera.

Ale była pani zaangażowana w bliźniaczy projekt, „Ratujmy kobiety”.