Hołownia ogłosił przyłączenie się Róży Thun do swej formacji na konferencji podczas środowej wizyty w Parlamencie Europejskim. Wcześniej Thun była europosłanką PO, z której wystąpiła w maju br.

Hołownia przypomniał, że Polska 2050 ma przedstawicieli w Sejmie, Senacie, a teraz "przyszedł czas by zająć miejsce w Parlamencie Europejskim". "Dołączamy do grupy Renew Europe, której nazwa jest tym, czym ta organizacja jaką jest UE potrzebuje" - zaznaczył Hołownia.

Przewodniczący frakcji Renew Europe (Odnówmy Europę) Stéphane Séjourné powiedział, że to bardzo ważny dzień dla jego frakcji, bo Polska 2050 i europosłanka Róża Thun będą wchodzić w skład tej grupy. "Dla Renew Europe to bardzo dobra wiadomość" - powiedział Séjourné. "Nasza reprezentacja w Unii Europejskiej jest coraz większa, Róża jest 99 osobą w naszej grupie, więc jesteśmy trzecią grupą w Parlamencie Europejskim" - dodał.

Hołownia stwierdził, że "to jest ten moment, w którym Unia Europejska musi się odnowić, żeby jeszcze sprawniej integrować europejskie państwa i budować naszą wspólną przyszłość". "Chcemy polityki, która mieści się nie w kategoriach kadencji, ale pokolenia" - dodał.

"Renew Europe jest nam najbliższa. Kultura polityczna i nadzieja, która z niej emanuje jest nam najbliższa" - uzasadniał wybór grupy.

Thun wyraziła radość z tego, że mogła wraz z Polską2050 przyłączyć się do tej grupy politycznej. "To jest rodzina polityczna, która będzie wzmacniać to, co robimy w Polsce w grupie Polska 2050" - powiedziała europosłanka. "Jestem przekonana, że wspólnie odnowimy Europę i odnowimy Polskę" - dodała Thun.

Renew Europe to frakcja w Parlamencie Europejskim, która powstała w 2019 r. Skupia ugrupowania centrowe i liberalne. Jest trzecią co do wielkości frakcją w PE.