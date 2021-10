Rzeczniczka Straży Granicznej na czwartkowej konferencji prasowej poświęconej sytuacji na granicy z Białorusią mówiła o finansach związanych z utrzymywaniem ośrodków dla cudzoziemców w Polsce i samych cudzoziemców. "Miesięczny koszt utrzymania jednego cudzoziemca w ośrodku to jest ok. 1838 złotych. W ten koszt wchodzi i jedzenie, i środki higieny osobistej, i ubranie, tłumaczenia" - powiedziała.

Jak wyjaśniła, w ubiegłym roku w tym samym okresie w ośrodkach dla cudzoziemców prowadzonych przez Straż Graniczną przebywało 207 osób, a w tej chwili to jest 1700 osób. "Rok temu miesięczny koszt utrzymania tych osób to było 380 tysięcy, obecnie jest to prawie 2 mln 800 tysięcy złotych. Te koszty wzrosły dość sporo" - przekazała ppor. Michalska.

Rzeczniczka SG zastrzegła, że do kosztów utrzymania nie są wliczone wynagrodzenia funkcjonariuszy SG i pracowników SG. "Wtedy taki miesięczny koszt utrzymania jednego cudzoziemca wynosi nawet 14 tysięcy złotych" - dodała.

Ppor. Michalska podała także, że w ubiegłym roku tłumaczenia kosztowały Straż Graniczną 1 mln 600 tys. złotych do tego czasu, a w tym roku to już 2 mln 600 tys. złotych. Jak zauważyła, koszt samych tłumaczeń w ramach prowadzonych z cudzoziemcami postępowań administracyjnych i karnych wzrósł o milion złotych.

"W ubiegłym roku rachunki za szpitale, które również Straż Graniczna pokrywa, jeżeli chodzi o cudzoziemców, to było 2 mln 900 tys. zł. W tym roku to jest 3 mln 800 tys. zł. Wzrost średnio około 1 mln 700 tys. złotych" - powiedziała rzeczniczka SG.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała 26,3 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, w tym 14,7 tys. w samym październiku. Liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do państw Unii Europejskiej przez cudzoziemców z państw Bliskiego Wschodu, Afryki lub innych regionów wzrasta od wiosny. UE i państwa członkowskie uważają, że to efekt celowych działań Białorusi w odpowiedzi na sankcje.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego przylegających do granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Rząd planuje też budowę zapory na odcinku tej granicy.