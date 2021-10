Na początku września politycy związani w przeszłości z Porozumieniem Jarosława Gowina - oprócz Marcina Ociepy, również posłowie: Anna Dąbrowska-Banaszek, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Andrzej Gut-Mostowy oraz senator Tadeusz Kopeć powołali stowarzyszenie OdNowa RP, które ma działać w ramach Zjednoczonej Prawicy i klubu PiS.

Ociepa pytany w czwartek w TVN24 o podpisanie umowy koalicyjnej, poinformował, że została ona uzgodniona. "Umówiliśmy się tak, że wspólnie ogłosimy lada moment finał tych rozmów. Mogę tylko potwierdzić zakończenie rozmów. Natomiast to, czy zostało podpisane zostanie ogłoszone wspólnie z prezesem (PiS) Jarosławem Kaczyńskim" - powiedział.

Dodał, że celem "OdNowy RP" jest forsowanie rozwiązań programowych opierających się o "pięć filarów merytorycznych". Wskazał tu m.in. na "zwiększenie nakładów na armię o 100 proc.". "To jest punkt pierwszy pakietu programowego, który został uzgodniony z PiS" - powiedział Ociepa.

Pytany o uzgodnienia dotyczące posad, Ociepa zastrzegł, że trudno mu się odnosić do "plotek i spekulacji medialnych". "Fakty są takie, że dzisiaj zakończyliśmy negocjacje i będziemy czwartym koalicjantem w ramach Zjednoczonej Prawicy". Zapytany, czy "posady wiceministerialne są w tej umowie", odparł, że "są uzgodnienia personalne". Dopytywany, ile jest tych posad, zapowiedział: "będziemy to ujawniać w momencie informowania opinii publicznej o podpisaniu umowy".

"My jesteśmy w klubie parlamentarnym, w ramach tego klubu parlamentarnego działamy jako czwarty koalicjant, i to jest punkt pierwszy preambuły do umowy koalicyjnej. Więc wchodzimy jako koalicjant. Natomiast zapisy poszczególne, takie szczegółowe, będziemy ujawniać na wspólnej konferencji prasowej z panem prezesem Kaczyńskim" - zapowiedział Ociepa.

Na uwagę, że na pięciu członków "OdNowy RP", czterej to wiceministrowie, a nawet mówi się o tym, że tworzą oni "związek zawodowy wiceministrów", Ociepa poprosił, aby "nie trywializować". "OdNowa RP to nie są to nie są tylko parlamentarzyści, to są też samorządowcy, to są ludzie w całej Polsce. Natomiast kwestie akurat personalne są na końcu tej umowy. (...) Jeżeli część z nas, włącznie ze mną, pełni funkcje ministerialne, to warto to zapisać w umowie koalicyjnej" - powiedział Ociepa.