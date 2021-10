Jak wynika z danych zebranych przez DGP, liczba zwolnień na opiekę nad dziećmi była we wrześniu tego roku niemal o 80 proc. większa niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Wzięło je 324,5 tys. osób wobec 181,9 tys. w 2020 r. Różnicy nie tłumaczy lockdown: w obu analizowanych okresach dzieci rozpoczęły szkołę w tradycyjny sposób.

Rosnącą liczbę zwolnień na opiekę nad dzieckiem widać od przełomu kwietnia i maja tego roku. O tym, że choroby dotykają przede wszystkim najmłodszych, świadczyć może niewielki przyrost w zwolnieniach branych przez osoby dorosłe na choroby własne. O 8 proc. wzrosła liczba zwolnień dla dorosłych od marca do września. W tym czasie liczba zwolnień na dziecko zwiększyła się o 71 proc.

Dane statystyczne potwierdzają szpitale. – Od połowy września obserwujemy bardzo duży wzrost infekcji niezwiązanych z zakażeniem koronawirusem. Głównie dotyczą dróg oddechowych, za co odpowiedzialny jest wirus RSV. W ostatnich kilku tygodniach obłożenie łóżek jest 100-procentowe i jesteśmy zmuszeni korzystać z dostawek – informuje Stanisław Stępniewski, dyrektor Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie. DGP zebrał dane z miast wojewódzkich, a także z mniejszych ośrodków.

– Co ciekawe, od wielu lat największe natężenie przypadków dzieci z RSV przypadało na dwa pierwsze miesiące roku. W tym roku liczba takich przypadków zaczęła wzrastać już w drugiej połowie września – dodaje Maciej Kołodziejczyk, rzecznik prasowy WSS nr 3 w Rybniku.

Zdaniem pediatry Pawła Grzesiowskiego mamy do czynienia po prostu z epidemią wyrównawczą. Jest to też efektem tego, że dzieci nie nabyły odporności.

Sprawa jest na tyle nietypowa, że aż policzyłam, wychodząc z dyżuru, ile mamy dzieci z RSV. Było ich 14 na 36 miejsc, zazwyczaj to kilkoro pacjentów - mówi jedna z lekarek z dużego szpitala dziecięcego na Mazowszu. Pacjentów jest tylu, że są „kohorotowani”, czyli przebywają razem na salach. - Nie powinni leżeć z innymi, bo to zakaźny i niebezpieczny wirus - tłumaczy. Podczas tego dyżuru nasza rozmówczyni podłączała kilkuletnią dziewczynkę do wysokoprzepływowej terapii tlenowej. W szpitalu urządzenia do tzw. high flow są dwa. Na drugim leży już nastolatek z dużą nadwagą, który ma COVID-19.

- Usłyszałam, że to ostatnie dostępne takie urządzenie. I nawet jakby było więcej, to nasza instalacja tlenowa nie wytrzymałaby takiego obłożenia - mówi lekarka.

- Wielokrotnie potwierdzamy zakażenie wirusem RSV, który szybko rozprzestrzenia się podczas kaszlu, kichania, podobnie jak wirus SARS-CoV-2. Rozpoznajemy także zakażenia wirusami grypy, paragrypy, rhinowirusami i adenowirusami - mówi. Efekt? Łóżka szpitalne obłożone są w 100 proc., a nawet ponad stan. - Każde zwalniane jest natychmiast zajmowane przez kolejnego pacjenta - mówi lekarka. Jak wynika z jej obserwacji, widać też znaczny wzrost przyjęć pacjentów w SOR i poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - do 100 pacjentów dziennie. Również poradnia medycyny rodzinnej, funkcjonująca przy szpitalu, udziela do 100 porad i teleporad swoim pacjentom.

Doświadczenia szpitali potwierdzają również dane statystyczne ZUS. Rośnie liczba zwolnień branych na opiekę nad dziećmi. We wrześniu widać znaczący skok: niemal 324 tys. rodziców skorzystało z takiej możliwości. Dla porównania we wrześniu rok wcześniej było ich 182 tys. Ile osób zrobiło tak w przedpandemicznym 2019 r.? Wszystko wskazuje, że ten rok był zdecydowanie wyższy również od 2019 r. Choć precyzyjnych danych nie ma: ZUS może podać statystyki tylko od października (system generuje dane dwa lata wstecz) - od października do grudnia ta liczba wynosiła 226 tys. miesięcznie.

Wirus RSV, który dziś robi spustoszenie, nie jest nowy. Przenosi się drogą kropelkową, co sprawia, że jest łatwo zaraźliwy. Jak zauważa Paweł Grzesiowski, specjalista pediatra, immunolog, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z koronawirusem, jest podobny do COVID-19. Może być bowiem przyczyną ciężkich zakażeń dolnych i górnych dróg oddechowych, w tym zapalenia płuc i oskrzelików. Kiedyś był kojarzony z sezonem grypowym i zachorowaniami głównie wśród dzieci do dwóch lat. Teraz epidemia zaczęła się już w wakacje. - W tym roku mamy do czynienia z epidemią wyrównawczą. Dzieci w ubiegłym roku nie kontaktowały się ze sobą na taką skalę jak obecnie. Pozostawały przez większość roku na zdalnym nauczaniu. To sprawia, że choruje ich więcej - tłumaczy Paweł Grzesiowski.