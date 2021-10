Wicemarszałek Ryszard Terlecki został zapytany przez dziennikarzy "o retorykę wojenną przedstawicieli PiS w odniesieniu do ostatniego sporu z UE".

"To taka metafora, oczywiście nie chcemy dużej awantury z Unią, ale też nie będziemy łatwo ustępować" - powiedział. "Oczywiście o wojnie nie ma mowy, ale nie powinniśmy łatwo ustępować" - dodał.

Pytany, jak ocenia fakt że szef KPRM Michał Dworczyk dopuścił do wycieku własnych maili, Terlecki powiedział: "To pewna niesfrasobliwość, ona się zdarza, myślę, że już takiego błędu nie będzie popełniał".

Dopytywany o planowaną rekonstrukcje rządu zaznaczył, że "rekonstrukcja to za duże słowo". "Będą pewne zmiany w rządzie, pewnie w tym tygodniu, ale nie nazywajmy tego jakąś dużą przebudową" - powiedział wicemarszałek Sejmu.

Nie odpowiedział, czy Henryk Kowalczyk będzie nowym ministrem rolnictwa.

Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla "Financial Times" zarzucił Komisji Europejskiej, że stawia Polsce żądania, "przystawiając jej pistolet do głowy". Wezwał Brukselę, by - jeśli chce rozwiązać spór wokół praworządności - wycofała groźby sankcji prawnych i finansowych. Szef rządu w wywiadzie powiedział m.in., że jakikolwiek ruch w kierunku redukcji "funduszy spójności" spotka się z mocnym odwetem. "Co się stanie, jeśli Komisja Europejska rozpocznie trzecią wojnę światową? Jeśli do tego dojdzie, będziemy bronić naszych praw wszelką bronią, która jest w naszej dyspozycji" - odparł szef polskiego rządu zapytany, czy Polska mogłaby zawetować kluczowe unijne decyzje, takie jak pakiet klimatyczny.