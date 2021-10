Doktor Łukasz Olejnik, niezależny badacz i konsultant cyberbezpieczeństwa, stwierdza, że na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. – Zawsze trzeba brać pod uwagę przeznaczenie. Kto będzie tego używał i do czego. Koniecznie trzeba przeanalizować, jak do cyberbezpieczeństwa podchodzi producent. Jak długo trzeba czekać na poprawki? Jak długo sprzęt jest wspierany? – wylicza. Podkreśla, że podejście producenta do tych kwestii jest ważniejsze niż jego narodowość.