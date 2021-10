Suski, który we wtorek był gościem w RMF FM, został zapytany o wypowiedź lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza, który w Programie Pierwszym Polskiego Radia mówił: "Nie mogę w tej chwili mówić, czy będę startował w ogóle w wyborach kolejnych. Jeżeli PiS będzie realizował tę naszą umowę i jeżeli wpisze do programu na kolejną kadencję również postulaty kolejne Kukiz’15, no to nie widziałbym przeszkód przy starcie wszystko jedno w jakiej formule".

"Osobiście nie mam nic przeciwko temu, żeby Paweł Kukiz z naszych list startował, jeżeli zechce" - powiedział polityk PiS podkreślając, że bardzo podobają mu się pomysły lidera Kukiz'15 na walkę z korupcją.

Pytany, czy to było zaproszenie, Suski odpowiedział, że jest to akceptacja, a zaproszenie to dalej idący etap. "Jeżeli Paweł Kukiz zechce, to nie widzę problemu" - podkreślał.

Umowa programowa pomiędzy Pawłem Kukizem a prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim została podpisana w czerwcu. Kaczyński mówił wówczas, że porozumienie zakłada, że PiS poprze "szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz'15, na początku takie jak antykorupcyjna, o dniu referendalnym i bardzo ważna o sędziach pokoju", a politycy Kukiz'15 będą wspierać program Polski Ład i "to wszystko, co jest potrzebne, żeby ten układ polityczny, który dzisiaj jest w parlamencie, Sejmie polskim, trwał".

Do tej pory na mocy umowy z PiS w połowie września uchwalona została nowelizacja m.in. Kodeksu karnego zwana "ustawą antykorupcyjną".

W październiku z kolei ma do Sejmu trafić prezydencki projekt wprowadzający instytucję sędziów pokoju. Projekt przygotował zespół utworzony po rozmowach Kukiza z prezydentem Andrzejem Dudą.