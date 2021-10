"Wbrew prawu, międzynarodowym zasadom pomocy humanitarnej i podstawowym ludzkim odruchom, polskie służby mundurowe nie dopuszczają tych osób do procedury azylowej, nie udzielają pomocy medycznej i dokonują nielegalnych wywózek uchodźców na polsko-białoruską granicę. Tzw. pushbacki podejmowane są bez wyjątku: wobec dorosłych i dzieci, wobec spragnionych, głodnych, wychłodzonych i chorych" – czytamy na stronie wydarzeniana Facebooku. Organizatorzy przypominają, że na granicy zmarło już co najmniej sześć osób, a pięcioro kilkuletnich dzieci razem z rodzinami wywieziono z placówki Straży Granicznej w Michałowie gdzieś do lasu.

Życie i zdrowie tych osób to nasza odpowiedzialność. Wyraźmy swój sprzeciw! Bądźmy głosem tych, którym rządzący odmawiają głosu i schronienia, a których życie jest bezpośrednio zagrożone tu i teraz. Żądamy natychmiastowego zakończenia nielegalnych wywózek i przerwania błędnego koła pushbacków. Nie ma naszej zgody na tortury w Polsce!

– podkreślają organizatorzy i przypominają hasło: „Nigdy nie będziesz szła sama”, które było wyrazem solidarności z kobietami protestującymi przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji.

Organizatorzy chcą protestować przeciwko nieudzielaniu pomocy medycznej i blokowaniu pracy dziennikarzom, co – jak czytamy – „blokuje nam dostęp do jakichkolwiek informacji o działaniach władz, a zwłaszcza do informacji o losie osób wypchniętych z Polski i przebywających w przygranicznych lasach. Nie wiemy, ile osób potrzebuje pomocy, ile osób zmarło podczas wielokrotnych prób dotarcia do Polski – o ile więcej, niż wynika to z informacji przekazanych w oficjalnych komunikatach…?”.

Przygotowania do demonstracji ruszają w sobotę o godzinie 12:00 w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej na Osiedlu Jazdów , gdzie uczestnicy spotkają się w celu malowania transparentów.

Wydarzenie jest organizowane przez 30 podmiotów działających na rzecz równości.