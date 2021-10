Za to Komendant Główny Straży Granicznej wyznaczy do tego zadania pełnomocnika. Wsparciem, monitorowaniem i oceną inwestycji ma się zająć zespół, którym będzie kierował minister odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne (lub jego zastępca), a w jego skład wejdą m.in. przedstawiciele ministerstw obrony, finansów, środowiska czy zastępca komendanta Straży Granicznej. Budowa muru będzie się odbywać pod nadzorem Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Wbrew wcześniejszym obawom wydaje się, że po zakończeniu stanu wyjątkowego na terenie przygranicznym, co nastąpi na początku grudnia, nie będzie dalszego blokowania dostępu mediów do granicy. „Jeżeli wynika to z potrzeb związanych z inwestycją, wojewoda właściwy ze względu na lokalizację inwestycji, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii komendanta oddziału Straży Granicznej właściwego ze względu na lokalizację inwestycji, może wprowadzić zakaz przebywania na określonym obszarze nie szerszym niż 200 m od linii granicy państwowej” – zapisano w projekcie. Ograniczenia nie będą zatem automatyczne, a ewentualny obszar ich obowiązywania znacznie mniejszy. Obecnie stan wyjątkowy obejmuje w województwach podlaskim i lubelskim pas o szerokości 3 km, gdzie położone są 183 miejscowości.

W uzasadnieniu rząd twierdzi, że „wybudowanie odpowiedniej do zagrożeń bariery wzdłuż granicy państwowej przyczyni się do skutecznego przeciwdziałania nielegalnej migracji”. – Dziś to jedyny możliwy, ale i sprawdzony w innych państwach kierunek. W tym sensie to standardowe i analizowane od dłuższego czasu działanie, co do zasady popierane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Z pewną satysfakcją można także ocenić, że tego samego zdania jest wielu przedstawicieli opozycji – mówi Paweł Soloch, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.