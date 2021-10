Eksperci mówią wprost: jeżeli zostałby przyjęty projekt obywatelski ‒ który leży w Sejmie ‒ wnioskujący o karanie m.in. kobiet, byłby problem, bo aborcja jest wykorzystywana w wielu sprawach rodzinnych. Potwierdza to sonda DGP w 30 prokuraturach okręgowych i znajdujących się w ich obrębie rejonowych. Wynika z niej, że od października ubiegłego roku (kiedy TK zdecydował o niekonstytucyjności przesłanki embriopatologicznej) do teraz zajmowały się 29 sprawami (7 umorzono, 10 skierowano do sądu). Dotyczyły art. 152 k.k. mówiącego, że kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (par. 1). Tej samej karze podlega ten, kto udziela pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub do tego nakłania (par. 2).

Większość spraw w prokuraturach jest odpryskiem innych postępowań. Prokurator Ewa Antonowicz, rzeczniczka PO w Zielonej Górze, przyznaje, że często to kwestie, które wychodzą podczas spraw o znęcanie się, rozwody etc. i są z nich wyłączone. Ktoś skarży, że żona czy partnerka chciała kupić tabletki poronne, albo na odwrót ‒ kobiety skarżą się, że były zmuszone do przerwania ciąży. Tutaj prowadzone są cztery postępowania. Taki schemat był też w Kielcach. W trakcie innego postępowania okazało się, że doszło do aborcji, do której przeprowadzenia nie było podstaw prawnych. Ten wątek skierowano do osobnej analizy prokuratury. W efekcie, jak mówi Daniel Prokopowicz ‒ rzecznik prasowy PO w Kielcach, postawiono zarzuty lekarzowi. Do zabiegu doszło jesienią 2019 r., akt oskarżenia został przygotowany w tym roku. Lekarzowi grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Z kolei w PO w Nowym Sączu była prowadzona sprawa, która kilka dni temu zakończyła się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Chodziło o udzielenie pomocy małoletniej pasierbicy. Polegała ona na nabyciu przez internet „bliżej nieustalonego środka poronnego”, a następnie nakłonieniu do zażycia go, skutkiem czego doszło do poronienia. W Gorzowie Wielkopolskim jest prowadzone jedno postępowanie ‒ sprawa toczy się od 2017 r. Dotyczy sprzedaży za pośrednictwem internetu środków mogących spowodować poronienie. Zarzuty przedstawiono dwóm podejrzanym.

I choć liczba spraw się widocznie nie zwiększa, to zdaniem naszych rozmówców zmienia się atmosfera. Kamila Ferenc, prawniczka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, opowiada, że od ubiegłego roku policja wzywa kobiety na przesłuchania w charakterze świadków. – Pyta, gdzie kupiły tabletki poronne, kto za nie zapłacił, czy je zażyły – opisuje. Jej zdaniem to dowód na to, że służby prowadzą kontrolę operacyjną dotyczącą forów internetowych, e-maili, śledzą indywidualne transakcje. ‒ Jak inaczej wytłumaczyć, że podczas przesłuchania padają ze strony policji daty i kwoty – pyta.

Dla porównania w całej Polsce (dane Prokuratury Generalnej) z art. 152 k.k. było skazanych po 15 osób w latach 2016 i 2017 oraz 32 osoby w 2018 r. Z kolei z danych policji wynika, że od dekady co roku wszczyna ok. 110 postępowań. Liczba przestępstw stwierdzonych w latach 2018 i 2019 wynosiła 323 i 265. W 2020 r. spadła do 37 (na co mógł mieć wpływ lockdown). Jak będzie w tym roku? Jak wynika z informacji DGP, Fundacja Pro ‒ Prawo do Życia oraz jej sympatycy składali w prokuraturach zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 152 par. 2 k.k. ‒ Często śledztwa w ogóle nie były wszczynane lub postępowania umarzano ‒ mówi Anna Szczerbata. I dodaje, że prawo uniemożliwia skuteczne ściganie przestępców aborcyjnych. Dlatego chcą zmiany przepisów, w tym uznania, że dzieckiem jest człowiek od poczęcia do pełnoletności. W myśl projektu fundacji ustawa o planowaniu rodziny w całości traci moc. To oznacza, że znikają przesłanki, które dziś dopuszczają aborcję (życie i zdrowie kobiety oraz gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego). Między innymi do art. 148 k.k. (zabójstwo) zostaje dołożony paragraf mówiący o tym, że jeżeli sprawcą przestępstwa jest matka dziecka poczętego, sąd może nadzwyczajnie złagodzić karę lub odstąpić od jej wymierzenia. Natomiast ci, którzy narażają na utratę zdrowia i życia, oraz ci, których następstwem działań jest śmierć dziecka, podlegają karze od pięciu lat pozbawienia wolności nawet do dożywocia.