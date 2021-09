Co zyskali ratownicy? Choć rozmowy nie dotyczyły tylko finansów, to rozwiązania, które znalazły się w dokumencie podsumowującym negocjacje, dotyczą podwyżek. Zgodnie ze wspólnymi postanowieniami każdy ratownik – bez względu na to, czy ma etat, czy jest samozatrudniony – będzie otrzymywał dodatek wyjazdowy za pracę w ciężkich warunkach (taki dodatek został zlikwidowany w 2011 r.). Strony zapisały również, że ratownik pracujący na firmę nie może zarabiać mniej niż 40 zł na godzinę. Ministerstwo wylicza, że przy uwzględnieniu dodatków ta kwota będzie wynosić ok. 60 zł. Zdaniem wiceministra zdrowia Waldemara Kraski zachęci to młodych do podejmowania pracy. Wczoraj wezwał też pracodawców, żeby zmieniali umowy z ratownikami.